L’importance de la diversification dans l’industrie forestière du Nord

C’est le constat que fait LP Building Solutions, qui vient de conclure l’achat d’une ancienne usine de production de panneaux de grandes particules orientées à Wawa, dans le Nord de l'Ontario.

John Duncanson, analyste se spécialisant dans l’industrie forestière et vice-président de Corton Capital, donne raison à l'entreprise américaine.

« La vente de bois a connu une très bonne période ces dernières années, mais depuis un an, ce marché souffre en raison de la fluctuation des taux d’intérêt. » — Une citation de John Duncanson, analyste et vice-président de Corton Capital

Le bois nord-ontarien a établi des records de vente aux États-Unis en 2020, malgré la pandémie et l'imposition de tarifs à la frontière. Photo : CBC/Erik White

La direction de LP Building Solutions tente de s’éloigner du cercle économique vicieux étroitement lié au marché de la construction en tentant aussi de fabriquer de l’habillage de bois.

L’échéancier pour la réouverture de l’usine n’est pas encore connu, mais l’entreprise estime pouvoir créer jusqu’à 200 emplois dans la région.

Un marché volatil

Le vice-président du développement des affaires et des relations avec les créanciers chez LP Building Solutions, Aaron Howald, compare le marché du bois à ceux du gaz naturel, du pétrole et de l’or.

Les prix sont volatils. On échange le bois comme si c’était un produit de valeur , dit-il.

« C’est facile de penser de la sorte lorsque les produits coûtent de plus en plus cher. » — Une citation de Aaron Howald, vice-président du développement des affaires chez LP Building Solutions

Selon M. Howald, il est important de varier son offre en produisant de l’habillage de bois parce que les marchés de la rénovation et des réparations sont beaucoup plus stables et croissent plus rapidement.

Par ailleurs, Josh Duncanson précise que le marché du bois de construction a une marge de manœuvre étroite.

L'industrie est sur le point d'atteindre son seuil de rentabilité , explique l’analyste.

S’il y a une récession, comme le prédisent de nombreux économistes, les choses pourraient ralentir davantage, tout comme le marché immobilier, croit-il.

Une période occupée pour Unifor

Après des années d’activité profitable, de nombreuses conventions collectives du Nord de l’Ontario doivent être renégociées par Unifor, qui représente plus de 5000 employés de la région.

Pas moins d’une dizaine d’ententes sont visées par les discussions en cours. Le syndicat espère que les profits se refléteront dans les salaires des travailleurs.

La plupart des scieries du Nord de l'Ontario fonctionnaient à plein régime et devaient même offrir des heures supplémentaires aux employés pour répondre à la demande. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Le directeur de la région du Nord, Stephen Boon, indique que les augmentations salariales pourraient varier de 23 à 36 %.

L’industrie a connu du succès. Il y a eu des profits records l’an dernier. Nous n’avons pas vu ça depuis des décennies , affirme-t-il.

Il faut aussi se souvenir que les salaires augmentent et que le marché du travail est plus serré. Les entreprises doivent donc comprendre qu’il faut offrir de bons contrats pour recruter et retenir la main-d'œuvre.

Avec les informations d’Erik White, de CBC