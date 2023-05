Risque d’incendie à la hausse aux T.N.-O. et aucun répit à l’horizon

Le risque d’incendie dans le sud des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) demeure à la hausse pour les prochains jours alors que le temps s'annonce chaud et sec.

Selon une mise à jour du ministère de l’Environnement et du Changement climatique (ECC) publiée mercredi soir, les conditions actuelles représentent une combinaison dangereuse et vraiment hors de l’ordinaire pour ce temps de l’année .

Aucun nouveau feu n’a été déclaré aux T.N.-O. mercredi. Le risque d’incendie est toutefois extrême à Fort Smith et élevé dans l’ensemble du Slave Sud, presque partout dans la région du Dehcho ainsi que dans certains endroits du Slave Nord.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Une carte montre le risque d'incendie dans l'Ouest et le Nord canadien au cours des prochains jours. Le temps chaud et sec aux Territoires du Nord-Ouest prévu au cours des prochains jours fait craindre des conditions propices aux feux de forêt. Photo : Fournie par Ressources naturelles Canada

De plus, ECC mentionne que les prédictions annoncent des records de températures dans ces trois régions, qui pourraient être touchées par des éclairs et des conditions venteuses.

Pour le moment, le territoire n’a pas envoyé de pompiers en Alberta, comme l’a fait le Yukon. Avec les conditions ici, nous attendons pour le moment, dit le porte-parole d’ ECC Mike Westwick. Nous n'avons pas encore envoyé de pompiers. Nous réévaluerons notre capacité à appuyer au fur et à mesure que les demandes de ressources nous parviendront.

Éviter les feux à ciel ouvert

Richard Olsen, gestionnaire de la section de lutte contre les incendies à ECC , a demandé lors d’un breffage, le 4 mai, d’éviter les feux à ciel ouvert. Il a mentionné que les feux causés par l'activité humaine sont souvent les plus dangereux, car ils sont allumés près des structures et des communautés.

Un feu causé par l’activité humaine a été maîtrisé près de Fort Smith cette année.

ECC demande aux résidents au sud de Norman Wells d’éviter les feux à ciel ouvert, à moins de nécessité absolue pour se réchauffer ou cuisiner.

Le Ministère indique aussi que sa carte interactive sur les risques d'incendie connaît des difficultés, et invite les résidents à consulter la carte interactive  (Nouvelle fenêtre) de Ressources naturelles Canada.

On prévoit près de 20 degrés Celsius à Yellowknife samedi et 28 degrés Celsius à Fort Smith en fin de semaine, et aucunes précipitations ne sont prévues pour les deux communautés.