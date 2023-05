Statu quo pour L’Isle-aux-Coudres malgré la rencontre avec Geneviève Guilbault

Les voix s’accumulent et le ton monte pour implorer la Société des traversiers du Québec (STQ) d'affecter le seul traversier de Québec-Lévis à la traverse de L’Isle-aux-Coudres–Saint-Joseph-de-la-Rive.

Moi je ne peux plus aller plus loin, se désole le maire Dufour. Ça fait des semaines que j'interviens avec la STQ . Là, je suis rendu avec Madame la ministre. Je suis bloqué, mais je ne baisse pas les bras. Je vais essayer de contacter M. Lehouillier et M. Marchand pour leur expliquer vraiment la situation et voir si on peut s’entendre.

Christyan Dufour, maire, L'Isle-aux-Coudres. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Peu ou pas d’ouverture

Sa tâche s’annonce difficile. Le maire de Lévis affirme déjà qu’il est complètement fermé à cette proposition-là .

On n’a pas intérêt à jouer cette game là où on va enlever des choses à Lévis pour servir les autres , répond Gilles Lehouillier sans hésiter.

Il estime que Lévis a besoin du traversier pour des raisons de sécurité.

« Si jamais, au niveau de la sécurité, il arrivait une problématique à l'entrée des ponts, on n’a aucun moyen de traverser la rive. Alors ça prend au moins pour les urgences, ne serait-ce que pour les ambulances, une possibilité d'utiliser les traversiers. » — Une citation de Gilles Lehoullier, maire, Ville de Lévis

Le maire de Québec, Bruno Marchand, dit avoir de la sympathie pour ce que vivent les résidents de L'Isle-aux-Coudres, mais affirme que Québec-Lévis a besoin d'un traversier.

« Mon appel est à la Société des traversiers du Québec. Trouvez des solutions qui vont nous permettre non pas de déshabiller Jacques pour habiller Pierre. Y’a quelque chose qui ne fonctionne pas. On connaît nos besoins en période estivale. » — Une citation de Bruno Marchand, maire, Ville de Québec.

Questionner sur son impression de la gestion de la STQ, le maire Marchand a dû choisir ses mots et réfléchir avant de répondre Ils font certainement face à des impératifs qu’ils ne contrôlent pas, mais ce serait le fun qu’on ait une prévisibilité, qu’on puisse penser à nos déplacements, notamment sur le fleuve, de manière beaucoup plus fluide, et de façon avec une vision plus complète.

Perte de confiance à L'Isle-aux-Coudres

Si la communauté d’environ 1150 insulaires affirme comprendre que de retirer le NM Alphonse-Desjardins à la traverse Québec-Lévis engendrerait un désagrément pour les résidents de la région, ils estiment que leur besoin est plus grand. Ils considèrent que leur sécurité est en péril.

Bien des résidents estiment aussi que l'éducation des enfants souffre du fait que le lien fluvial ne soit pas stable. La directrice générale du Centre de services scolaire de Charlevoix, Martine Vallée, considère que les élèves de l’école primaire et secondaire reçoivent un service éducatif inégal. L'école a été fermée et les activités annulées, car tous les enseignants sauf un, vivent sur le continent et n'ont pas pu se rendre au travail sur l'île.

Depuis deux semaines, les bris de service se répètent pour le NM Svanoy, le seul traversier actuellement en service à la traverse charlevoisienne.

Un manque de formation du personnel, des conditions de navigation jugées défavorables par l’équipage, et un incident dimanche dernier lors duquel une amarre s’est prise dans une hélice sont en cause, cette fois-ci.

Environ 450 personnes ont assisté à une rencontre avec la direction de la Société des traversiers de Québec à L'Isle-aux-Coudres mardi soir. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Les résidents se disent insatisfaits et amers des solutions proposées par la STQ lors d’une rencontre mardi soir. Ils affirment avoir perdu confiance dans la société d’État ainsi que le NM Svanoy.

Des impacts importants

Les insulaires considèrent qu'au-delà des enjeux de sécurité et d'éducation, la communauté subit des impacts économiques. Ils témoignent de perte de salaire, de coûts supplémentaires pour des nuitées à l'hôtel pour les fois où ils ne peuvent pas revenir sur l'île, et d'une détérioration d'un moteur économique de la municipalité, l'industrie touristique.

Des membres de Mobilisation IAC demandent à plusieurs ministres de s'assurer que le service de traversier à L'Isle-aux-Coudres est «sécuritaire, fiable et efficace». Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Jeudi matin, des membres de Mobilisation IAC étaient à l’Assemblée nationale pour demander encore une fois que le NM Alphonse-Desjardins soit envoyé vers l’Isle-aux-Coudres jusqu'au retour de NM Félix-Antoine-Savard, prévu au plus tard à la mi-juin.

Le Comité mobilisation IAC affirme avoir recueilli plus de 1000 lettres signées par résidents, entrepreneur, fournisseurs et habitués de L'Isle-aux-Coudres qui exigent un service de traversier fiable et efficace. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler