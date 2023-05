Un centre d’éducation anishinaabe primé pour l’utilisation du bois dans son architecture

Il y est spécifié que ces récompenses honorent les acteurs et les organismes qui, grâce à l’excellence de la conception, à la sensibilisation et à l’innovation, font progresser l’utilisation du bois dans tous les types de construction .

En Ontario, 9 projets choisis parmi 29 soumissions ont été récompensés lors d’une réception organisée conjointement avec la 80e assemblée générale annuelle de l’industrie forestière en Ontario.

C’est la firme torontoise Two Row Architect qui signe l’architecture du centre d’éducation et d’excellence.

Le bois a été choisi comme matériau clé non seulement parce que tout pouvait être préfabriqué en entrepôt, ce qui permet à la construction de se poursuivre pendant l'hiver, mais aussi pour souligner la composante culturelle d'un édifice autochtone, pour les autochtones , explique l'architecte Matthew Hickey.

« Nous voulions exposer la structure intérieure, ne pas la couvrir, afin de célébrer ce matériau et le rendre visible à tous, de l'intérieur aussi. » — Une citation de Matthew Hickey, architecte à la firme Two Row Architect

Deux produits ont été utilisés pour la construction : du bois lamellé-collé pour les colonnes et les poutres et des poutres et planches en parallam pour le plafond et le toit, précise M. Hickey. Le bois constitue entre 60 % à 70 % de la structure de l'édifice , ajoute-t-il.

Un dôme inspiré des coutumes

À souligner : le plafond en épicéa qui surplombe la bibliothèque. En forme de dôme, il s'inspire de la forme architecturale des Kinoomaage Gamig, ces pavillons de ressourcement et de savoir ancestral érigés au sein des communautés anishinaabeg, souligne M. Hickey.

Les deux poutres parallèles ne sont pas essentielles à la structure, mais sont significatives culturellement, symbolisant les éléments mâle et femelle, note-t-il.

« Cet espace (la bibliothèque) ne se limite pas à l'imitation ou à la réplique, mais tente de faire en sorte que le savoir intégré dans les structures [Kinoomaage Gamig] est également représenté dans ce lieu plus contemporain. » — Une citation de Matthew Hickey, architecte à la firme Two Row Architect

En tant qu’administrateur principal du projet, Shingwau Education Trust ( SET ) s’est assuré de travailler de concert avec les architectes pour les guider dans la création de ce dôme, visible de l’extérieur sur l’édifice.

Le Shingwauk Kinoomaage Gamig Anishinawbek Discovery Centre de Sault-Sainte-Marie est un centre d'excellence en éducation, en recherche et en culture. Photo : Erik Skouris + Matthew Solarski

L’utilisation du bois nous lie avec notre monde naturel et l’esprit des arbres , ont précisé des représentants de SET au sein du communiqué, tout en ajoutant que cette connexion, ancrée dans leurs traditions, assure la présence d’énergie positive au sein du centre Anishinaabe .

La beauté et l’originalité de la forme de l’édifice et la complexité de la structure du toit sont inspirantes d’un point de vue architectural , précise-t-on chez WWO .

Le bois et son impact

Par ailleurs, l’engagement significatif des parties prenantes dans le projet et l’importante signification de la forme et de la fonction de l’édifice pour la communauté ont vraiment fait en sorte que ce projet se soit démarqué , toujours selon le bureau de WWO .

Cette année, les projets gagnants mettent en lumière le rôle que la construction en bois peut jouer pour relever certains des plus grands défis auxquels la société est confrontée aujourd'hui, notamment l'offre de logements, la durabilité et la pénurie de métiers spécialisés , souligne Steven Street, directeur général de Wood WORKS! Ontario.

Au-delà de l’esthétisme évident, M. Street évoque de nombreux avantages à promouvoir l’utilisation de bois en construction, notamment son impact positif sur les calendriers de construction alors que les bois préfabriqués peuvent augmenter considérablement l'efficacité et la qualité de la construction , explique-t-il.

Ce projet gagnant est l'œuvre de la firme d’architecte Two Row, de la firme d’ingénierie Timber Systems +WSP Thunder Bay, de l’entrepreneur Colliers Group et du fournisseur de bois Timber Systems.