Crabe des neiges : guerre des mots entre transformateurs et pêcheurs à T.-N.-L.

L’Association des producteurs de fruits de mer accuse le syndicat des pêcheurs de déformer les faits et de manquer de crédibilité dans les négociations sur la saison de pêche au crabe des neiges, qui est toujours en suspens à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le directeur général de l’association commerciale des transformateurs, Jeff Loder, nie l’existence de la contre-offre annoncée mercredi par le syndicat Fish, Food & Allied Workers (FFAW).

Le syndicat a publié les détails de cette nouvelle proposition dans un communiqué, mercredi, et a même organisé un vote par courriel pour sonder ses membres.

« Il a carrément déformé les faits en disant qu’il y avait une nouvelle proposition de l’Association des producteurs de fruits de mer. Je vous le dis haut et fort, il n’y a pas de nouvelle offre. Point final. » — Une citation de Jeff Loder, directeur général de l'Association des producteurs de fruits de mer

Le bras de fer entre les pêcheurs et les transformateurs se poursuit depuis l’ouverture officielle de la saison, il y a un mois. Les pêcheurs ont fait front commun et sont restés à quai, jugeant le prix établi pour leurs prises, soit 2,20 $ la livre, trop bas pour absorber le coût du diesel et de l'équipage, notamment.

Jeff Loder confirme qu’il a rencontré des membres du syndicat mercredi, mais assure qu'il n'y a jamais eu de nouvelle entente de principe.

Ils nous ont montré quelques chiffres. Ils sont partis et ils ont publié un communiqué disant qu’il y avait eu une contre-offre de l’association. Ce n’est pas ce qui est arrivé, c’est faux , soutient-il.

Il y avait bel et bien une entente

Greg Pretty, président du syndicat, présente sa propre version des faits. Je peux vous dire qu’hier soir il y avait bel et bien une entente , affirme-t-il. Il ajoute que les propos de M. Loder sont ridicules et ne reflètent pas la façon dont le syndicat fonctionne .

On m’a donné une entente à 18 h, puis le lendemain matin, on me l’avait retirée! , raconte-t-il, l’air épuisé.

Greg Pretty est président du syndicat FFAW, qui représente les pêcheurs de Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Greg Pretty dit ne pas s’intéresser à la guerre des mots qui se poursuit entre le syndicat et les transformateurs. Il promet de régler la situation aussitôt que possible alors que des membres ne reçoivent plus d’assurance-emploi et n’ont pas les moyens de payer leurs médicaments .

Le FFAW avait organisé un vote sur la nouvelle proposition des transformateurs, qui selon le syndicat comprend un prix minimum de 2,20 $ la livre pendant toute la saison et permettrait à ce prix d’augmenter automatiquement si le prix du crabe sur le marché commençait à grimper. Depuis les commentaires de Jeff Loder, certains pêcheurs ne savent plus s’ils doivent voter, indique Greg Pretty.

Blocus dans quatre communautés

Selon Jeff Loder, après un mois dans l’impasse, certains pêcheurs tentent de briser les rangs et de prendre la mer. Hier soir et ce matin, des crabiers à Harbour Grace, à Bay de Verde, à Port de Grave et à Twillingate, qui tentaient de prendre la mer, se sont vu bloquer par d’autres pêcheurs.

Des camions transportant des appâts et de la glace ont aussi été bloqués, selon M. Loder, qui demande l’intervention de la province afin de protéger les travailleurs .

Au micro de Radio-Canada, Greg Pretty a dit jeudi qu’il était au courant des blocages, mais qu’il n’avait pas plus de détails.

La saison de pêche est officiellement ouverte depuis le 10 avril dernier. Le 6 mai, les pêcheurs de crabe ont formellement rejeté une première entente de principe.