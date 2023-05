Michael Keaton reprendra son rôle d’esprit frappeur dans Beetlejuice 2 

Warner Bros. a annoncé cette semaine que Bételgeuse (Beetlejuice), film culte de Tim Burton, aura finalement sa suite le 6 septembre 2024, plus de 35 après sa sortie. Michael Keaton sera de retour dans le rôle-titre, aux côtés de Winona Ryder et de Jenna Ortega, jeune interprète de Mercredi Addams dans la série Netflix Mercredi (Wednesday).

Sortie en 1988, la comédie d’épouvante avait marqué les esprits avec son mélange bien dosé de macabre et d’humour absurde. Le film a aussi lancé la carrière de Michael Keaton, qui a renoué avec Tim Burton par la suite en incarnant Batman à deux reprises, en 1989 et en 1992.

Le film original raconte l’histoire du couple formé de Barbara et Adam Maitland (Geena Davis et Alec Baldwin), qui meurt dans un accident de la route. Errant désormais parmi les fantômes, les deux sont rapidement irrités par la famille new-yorkaise qui emménage dans leur maison, avec Catherine O’Hara et Jeffrey Jones dans le rôle des parents de Lydia Deetz, adolescente gothique incarnée par Winona Ryder.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

C’est ainsi que les Maitland font appel à Bételgeuse, un esprit frappeur, afin de hanter les nouveaux propriétaires de leur demeure et, idéalement, de les faire déguerpir.

On ne connaît pas encore tous les détails entourant Beetlejuice 2, sinon qu’il sera une fois de plus réalisé par Tim Burton. Selon le magazine Variety, l’acteur Justin Theroux devrait s’ajouter à la distribution dans un rôle encore non défini. Jenna Ortega jouera quant à elle le rôle de la fille du personnage de Winona Ryder.

Jenna Ortega, vue ici dans son rôle de Mercredi Addams, incarnera dans « Beetlejuice 2 » la fille du personnage de Winona Ryder. Photo : Netflix

Le film est produit par la boîte Plan B, fondée en 2002 par Brad Pitt, Brad Grey et Jennifer Aniston. Alfred Gough et Miles Millar, qui ont récemment travaillé avec Tim Burton sur la série Mercredi, en signent le scénario.