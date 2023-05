WestJet annonce une liaison directe entre Winnipeg et Atlanta dès septembre

L’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta sera directement accessible à partir de l'aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg cinq fois par semaine tout au long de l’année.

L'aéroport d'Atlanta est le plus fréquenté au monde : environ 275 000 passagers y transitent chaque jour et il offre des vols vers 150 destinations américaines et plus de 75 destinations internationales dans 50 pays, selon le site Internet de l'aéroport.

L’annonce a eu lieu dans les locaux de l’entreprise Price industries, spécialisée dans les équipements de purification d'air et de ventilation. Pour son président-directeur général (PDG), Gerry Price, cela va faciliter les échanges des entreprises manitobaines avec les États-Unis. Cette annonce va faciliter les déplacements à Winnipeg des ingénieurs, des entrepreneurs, des architectes et des propriétaires , ajoute-t-il.

Cette annonce survient quelques mois après que la compagnie aérienne a lancé un service direct entre Winnipeg et Los Angeles. Selon WestJet, depuis ce lancement en octobre 2022, il existe une forte demande constante pour les voyages transfrontaliers.

En tant que seule compagnie aérienne offrant une connectivité directe entre Winnipeg et Atlanta, le service de WestJet entre les deux villes stimulera les voyages d'affaires et de loisirs, en élargissant l'accès de Winnipeg au monde entier avec une seule correspondance , a mentionné le vice-président et directeur commercial de WestJet, John Weatherill.

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, déclare que cette annonce est une excellente nouvelle pour le Manitoba et une étape importante dans le renforcement de nos liens économiques avec le sud-est des États-Unis .

Elle estime que ce nouvel itinéraire va permettre aux habitants et aux entreprises du Manitoba d’accéder à plus de destinations internationales, que ce soit pour les affaires ou pour le tourisme.

Au travers du secrétariat du Conseil de développement économique, la province va investir 5 millions de dollars pour aider l’Administration aéroportuaire de Winnipeg et les compagnies aériennes à lancer de nouveaux itinéraires pour relier Winnipeg aux marchés internationaux.