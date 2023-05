Deux jeunes sœurs de Nouvelle-Écosse se démarquent avec leur go-karts

Deux jeunes filles de l’école francophone Beaubassin d’Halifax sont des passionnées de la course de go-karts. Emmeline et Freya Strackerjan se classent souvent premières et deuxièmes lors des courses.

J’aime beaucoup la vitesse , avoue Emmeline qui a 10 ans. Ça me rend heureuse.

Nos karts sont vraiment faciles à conduire et vraiment proches du sol , décrit la cadette de 9 ans, Freya.

Les deux sœurs ont commencé à faire du karting quand elles avaient trois et quatre ans. Leurs parents ont dû construire des bolides adaptés à leurs petites jambes. C’est plus simple quand le père s’y connaît et qu’il est propriétaire du circuit de karting Kartbahn, à Halifax.

Freya aime bien la vitesse, mais elle aime aussi l'ambiance aux circuits de karting. Photo : Gracieuseté de Kevin Doubleday photography

Les filles ont appris à faire de la bicyclette autour de la piste de course , raconte leur père Lucas Strackerjan.

Le fait qu’elles s'intéressent à quelque chose que je connais et que nous aimons faire avec eux, c’est bien, mais du moment où elles ne sont plus intéressées par la course, ce sera tout.

Leur mère, Lauren Hill, admet que son cœur fait parfois trois tours à les voir défiler à toute allure. On ne les pousse pas, parce que je suis toujours à bout de nerfs , confie-t-elle. Je deviens très nerveuse quand elles sont en piste même si elles sont très bonnes.

Emmeline Strackerjane adore la vitesse et elle aime beaucoup finir première au course de go-karts de la ligue de l’association Atlantic Motorsport Karters. Photo : Gracieuseté de Lucas Strackerjan

La plus vieille, Emmeline, ne s’en cache pas, ce qu'elle aime de ce sport c’est le défi d'affronter les autres pilotes.

J’aime faire les courses avec d’autres personnes, j’aime les battre , dit-elle.

C’est un peu comme une vraie voiture, le plus vite que je suis allée c’est 50 km/h!

Emmeline gagne toujours , constate sa petite sœur Freya. Parce qu’elle est vraiment difficile à dépasser.

Ça n'empêche pas la plus jeune de beaucoup s’amuser, que ce soit derrière le volant ou autour de la piste à aider sa mère à réparer les go-karts ou encore à encourager les autres pilotes.

Je peux avoir du plaisir et apprendre d’autres personnes , fait-elle remarquer.

Freya Strakerjan à 9 ans et elle termine souvent les courses deuxième derrière sa grande sœur Emmeline. Photo : Gracieuseté de Lucas Strackerjan

Pour certains, choisir le karting peut sembler étrange, mais ça allait de soi dans la famille, explique le père.

Lauren et moi sommes tous les deux des gens très orientés vers les sports de course. Lauren faisait des courses de motos et moi de voitures et je travaille aussi en tant qu'ingénieur de course , explique Lucas Strackerjan.

Donc, que les filles fassent de la course, ce n'est pas surprenant.

La famille Strakerjan aime bien les sports motorisés. Les deux sœurs ont même essayé un circuit de karting en Australie alors qu'elles visitaient de la famille de leur mère, Lauren Hill. Photo : Gracieuseté de Lucas Strackerjan

Les sœurs ont commencé les courses il y a quelques années sur le circuit de Scotia Speedworld à Shubenacadie à travers l’association Atlantic Motorsport Karters.

Au cours de leur jeune carrière, elles ont même pu essayé un circuit en Australie, où leur mère à de la famille.

La saison 2023 de karting d’Emmeline et Freya a commencé le 12 mai sur la nouvelle piste de Kartbahn, située sur le terrain du centre d’Exposition d’Halifax près de Bayer’s Lake.

C’est mon père qui a fait la piste , lance fièrement Emmeline.

Tout a été fait entièrement à partir de ma conception , admet son père. J’ai essayé d'utiliser mon expérience en course pour créer une piste où chaque virage est différent.

Emmeline Strackerjan fait un tour de piste avec un drapeau sur le circuit de karting Kartbahn à Halifax. Photo : Gracieuseté de Lucas Strackerjan

Le circuit doit aussi ouvrir au public sous peu, une fois que Kartbahn aura passé toutes les inspections pour les activités récréatives motorisées.

Les sœurs Strackerjan risquent de continuer à dominer dans leur tranche d'âge cet été, mais Emmeline ne veut pas décourager la compétition à s'inscrire à la ligue de karting en Nouvelle-Écosse.

J’aimerais qu’il y ait plus de filles , dit-elle. Parce que des fois, il y a plus de garçons qui font les sports.

Avec les informations de l'émission la Mouvée