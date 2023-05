Winnipeg pourrait accorder des incitatifs fiscaux pour transformer un édifice patrimonial

Un projet de revitalisation du centre-ville de Winnipeg pourrait recevoir des incitatifs fiscaux pour la transformation de l’édifice patrimonial Keewayden et d’un stationnement vacant en appartements.

Mardi prochain, le cercle rapproché du maire de Winnipeg étudiera un plan de financement pour la conversion de l’édifice Keewayden, un bâtiment de 114 ans situé sur l’avenue Portage, en immeuble à logements.

Selon le plan, jusqu’à 1,4 million de dollars en crédits d’impôt foncier pourrait être remboursé aux promoteurs sur une période de 10 ans. Le réaménagement du bâtiment coûtera 36 millions de dollars.

Un précédent projet proposait de réaménager le bâtiment de sept étages, également connu sous le nom de bâtiment Jacob-Crowley, en un hôtel Hyatt Place.

En 2017, le réaménagement est tombé à l’eau après qu’un avocat impliqué dans le projet a été radié du Barreau de l’Ontario parce qu’il aurait fourni des évaluations immobilières falsifiées aux investisseurs.

Deux ans plus tard, le bâtiment investi par des squatteurs puis ravagé par un incendie a subi d’importants dommages.

Le bâtiment construit en 1909 a subi de lourds dommages suite à un incendie en 2019. Photo : Lyndsey Wallis

Un immeuble de 148 appartements

Les nouveaux propriétaires de l’édifice Keewayden, Mark et Shelley Buleziuk de l’entreprise Space2Developers, prévoient y ajouter deux étages pour atteindre neuf étages et aménager 93 appartements locatifs. Le bâtiment original sera flanqué à l’est d’une nouvelle tour, érigée sur le stationnement vacant, qui contiendra 55 logements supplémentaires.

Le complexe portera le nom d’East Blocks Lofts.

Mark Buleziuk considère que de reprendre le projet à ce stade comporte des avantages. En effet, une partie de travaux de réaménagement avait déjà été effectuée par les anciens propriétaires, ce qui leur facilite la tâche.

Habiter les appartements aménagés dans le bâtiment Keewayden coûtera entre 1100 et 1650 dollars par mois, selon Mark Buleziuk, et davantage pour les logements plus spacieux.

Les plans incluent 40 places dans un stationnement à étages, un espace de rangement pour les bicyclettes et un magasin de bicyclettes au rez-de-chaussée, selon Buleziuk.

L’entreprise Space2Developers a converti d’autres bâtiments patrimoniaux de Winnipeg en immeubles à logements, dont le 272, rue Main et le 216, rue Princess.

Le bâtiment Keewayden se dresse au centre-ville, tout près de l'intersection Portage et Main. Photo : Radio-Canada / Bartley Kives

Un projet admissible aux crédits d’impôt municipal

Dans un rapport adressé au comité exécutif des politiques du conseil municipal, le directeur du développement économique de Winnipeg, Matt Dryburgh, confirme que le projet East Blocks Lofts est admissible à des incitations fiscales, puisqu’il restaurera un bâtiment patrimonial et réaménagera un stationnement de surface.

Il répond également au besoin essentiel de créer plus de logements locatifs au centre-ville , écrit Dryburgh.

Les crédits qui pourraient être accordés à Space2Developers représentent environ 80 % de l’impôt municipal sur le revenu que pourrait générer le projet pendant ses 10 premières années d’opération.

La Ville de Winnipeg s’attend à ce que le projet rapporte autour de 35 000 $ en impôt municipal sur le revenu pendant les 10 premières années, puis environ 217 000 $ chaque année qui suivra la fin du versement des incitatifs fiscaux.

D’après Mark Buleziuk, les travaux devraient commencer avant l’automne et les logements devraient pouvoir accueillir les locataires en 2025.

Avec les informations de Bartley Kives