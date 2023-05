Défi d’observation d’oiseaux en milieu urbain dans le Sud-Ouest

Nous demandons aux gens d'aller observer les oiseaux dans la ville pendant 24 heures, du samedi 13 mai au dimanche 14 mai à midi , explique Susanne Friemann, directrice générale de l'Observatoire d'oiseaux de l'île Pelée (PIBO) .

« Nous lançons un défi d'observation des oiseaux en milieu urbain, ce qui est nouveau pour nous et pour Windsor. » — Une citation de Susanne Friemann, directrice générale de l'Observatoire d'oiseaux de l'île Pelée

Jocelyn Hennin s'est inscrite à l'événement et connaît les bons endroits dans la ville pour voir le maximum d'oiseaux.

Dans un premier temps, j'irai à Ojibway, il y a tout ce qu'il faut. Little River est aussi en haut de ma liste. J’ai besoin de bois, je sais que j'ai besoin d'eau, et je vais m'assurer de tout avoir , explique-t-elle.

« J'ai toujours aimé les oiseaux. Je suis toujours dans les bois si je peux, et tout le monde autour de moi sait que je suis la personne à qui il faut s'adresser si on a une question sur les oiseaux. » — Une citation de Jocelyn Hennin, participante à l'observation d'oiseaux

Susanne Friemann précise que les ornithologues noteront le nombre d'oiseaux qu'ils verront ou entendront dans une période de 24 heures.

Windsor, endroit propice pour les oiseaux

Selon Ian Davidson, directeur régional de BirdLife International, qui suit les oiseaux depuis l'Amérique du Sud jusqu'à la baie James, la ville de Windsor est un endroit idéal pour les oiseaux.

Ian Davidson, directeur régional de BirdLife International, a tenu à marquer sa présence à Windsor pour célébrer la Journée internationale dédiée aux oiseaux migrateurs. Photo : Molnar Dale/CBC

C’est un endroit particulièrement bien placé pour devenir un haut lieu de l'ornithologie en raison de sa proximité avec la voie migratoire de l'île Pelée et de la pointe Pelée , explique-t-il.

« En travaillant là où les oiseaux se reproduisent, là où ils migrent et là où ils hivernent [...] nous pouvons réellement apporter des changements positifs et nous commençons à le voir pour certaines espèces. » — Une citation de Ian Davidson, directeur régional de BirdLife International

Selon lui, la ville de Windsor a récemment été désignée comme un lieu urbain spécial pour les oiseaux.

Les oiseaux sont un symbole pour nous, un symbole d'espoir, et je crois que le travail que nous faisons pourrait changer, et changera peut-être, non seulement le sort des oiseaux, mais aussi leur habitat et les personnes qui en dépendent , affirme M. Davidson.

Ceux qui désirent participer à cette activité sont appelés à s'enregistrer en ligne sur le site de l'observatoire des oiseaux.

Des prix seront décernés aux ornithologues qui compteront le plus grand nombre d'espèces d'oiseaux, de rivage et d'oiseaux nocturnes.

Avec les informations de CBC