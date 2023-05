Exportations de 29,3 G$ de la Saskatchewan vers les États-Unis en 2022, un record

Ces produits exportés sont, entre autres, les denrées alimentaires, les carburants et les engrais. Selon le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Jeremy Harrison, il s'agit là d'un nouvel exemple qui montre que les ressources de la Saskatchewan sont le moteur d'une économie nord-américaine forte .

Le pétrole brut (13,3 milliards de dollars), la potasse (6,5 milliards de dollars) et l'huile de canola (2,8 milliards de dollars) sont les trois exportations les plus courantes de la Saskatchewan vers les États-Unis.

Jeremy Harrison affirme que la province jouit d'une solide réputation en tant que fournisseur de produits et de services sûrs et durables.

Cela s'explique selon lui par ses riches ressources minérales, son environnement réglementaire efficace et d'importantes possibilités d'investissement.

« Le premier ministre Scott Moe est récemment rentré de Washington, où il a fait part de la volonté de la Saskatchewan d'accroître les échanges de ressources naturelles telles que la potasse, l'uranium et les minéraux essentiels nécessaires à la transition énergétique mondiale. » — Une citation de Extrait du communiqué de presse de la province

En entrevue à l'émission Point du jour, le professeur en distribution et politiques agroalimentaires à l’Université Dalhousie, Sylvain Charlebois, estime pour sa part que la proximité et l'accessibilité du marché américain demeurent une grande opportunité pour la Saskatchewan.

D'après lui, la stabilité de la production dans la province explique aussi sa bonne réputation .

L'économie de la Saskatchewan est diversifiée, il y a l'agroalimentaire, le pétrole, la potasse, la production bovine aussi. La province est arrivée à établir un bel équilibre pour ce qui est de la gestion des risques et c'est la raison pour laquelle elle arrive à tirer son épingle du jeu contrairement à d'autres , explique Sylvain Charlebois.

Sylvain Charlebois pense que la Saskatchewan devrait aussi explorer d’autres marchés comme l'Indonésie, la Malaisie ou encore les Philippines.

La Saskatchewan nourrit le monde, et le monde a besoin de grain, de denrée agroalimentaire depuis quelque temps on sait bien que la géopolitique agroalimentaire est compliquée, mais c'est certains que le Canada est une source sûre, une source stable et il faut diversifier davantage les marchés , préconise-t-il.

En début d'année, les exportations vers le Mexique ont dépassé le milliard de dollars pour la première fois dans l'histoire de la province, affirme le gouvernement.

