L’ancien député et maire de Kedgwick Jean-Paul Savoie est décédé

Son décès soudain laisse ses proches sous le choc. On savait que Jean-Paul passait des moments difficiles avec des traitements pour un cancer, mais qu'il semblait quand même surmonter , a expliqué Frederick Dion, ami et ancien collègue de Jean-Paul Savoie.

L'ancien ministre libéral et ancien maire de Kedgwick, au N.-B., Jean-Paul Savoie a été le porte-parole d'un groupe qui demandait que la déportation des Acadiens soit reconnue comme génocide. Photo : Radio-Canada

En plus de son rôle de maire de la communauté rurale de Kedgwick qu'il a endossé de 2001 à 2016, Jean-Paul Savoie a été député libéral de la circonscription Restigouche-Ouest et ministre responsable de la Société de l'aménagement régional et du Développement du Nord sous Frank McKenna.

Frederick Dion a salué une personne calme et persévérante. Quand il prenait un dossier, il allait le mener malgré les embûches. Il trouvait toujours des façons d'arriver à ses fins. Une persistance à mener ses dossiers qu'a également soulignée Yvon Godin, président de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB).

Jean-Paul Savoie alors qu'il était vice-président exécutif de la Coopérative des Arcadiens en 2018. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Jean-Paul Savoie a été vice-président de l'organisme pendant quatre ans, puis président pour une même durée, jusqu'en 2012. L'héritage qu'il laisse auprès de l'association et auprès de nos membres est énorme , a expliqué Yvon Godin.

« C'est quelqu'un qui travaillait fort, qui avait à cœur son monde, les siens. C'est quelqu'un qui a toujours défendu et qui a renouvelé un peu l'association en donnant plus de responsabilités à chacun de nos membres. » — Une citation de Yvon Godin, président de l'AFMNB

C'est un énorme vide que Jean-Paul va laisser sur la province , a assuré Yvon Godin.

Selon le président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) Alexandre Cédric Doucet, abasourdi par son décès soudain, Jean-Paul Savoie a donné un très grand service à tous les paliers gouvernementaux à part le fédéral . Il avait également été agent de développement pour l'organisme au cours des années 1980.

Une lourde perte pour l'Acadie

Jean-Paul Savoie a également été un fervent militant pour la reconnaissance comme génocide de la déportation des Acadiens. Il se décrivait comme un nationaliste acadien.

La Coopérative des Arcadiens a toujours comme objectif de faire reconnaître la déportation des Acadiens comme un génocide. Photo : Radio-Canada

Jusqu'à tout récemment encore, on le voyait dans les journaux, il a écrit quelques lettres dans le dossier du nom de l'Université de Moncton. Il prenait encore part à ces débats-là, malgré la maladie, malgré les traitements , a poursuivi Frederick Dion.

« C'est une lourde perte pour l'Acadie, pour le Nouveau-Brunswick, la communauté de Kedgwick. » — Une citation de Frederick Dion, ami et ancien collègue de Jean-Paul Savoie

Le président de la SANB a rendu hommage à un homme qui a toujours été dans les combats linguistiques, dans les combats pour l'environnement. Il a fait beaucoup de travail entre l'Acadie et nos sœurs et pères autochtones. On vient de perdre un soldat qui faisait tout un travail . Il a également loué sa générosité avec son temps et son énergie .

Avec des informations de Nicolas Steinbach