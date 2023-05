L’ouverture des maisons des aînés du Saguenay–Lac-Saint-Jean est reportée à l’automne

Les aînés de la région devront attendre avant de faire leurs valises pour déménager dans les nouvelles maisons des aînés et maisons alternatives de Roberval, de Saguenay et d’Alma.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean repousse leur ouverture à l’automne 2023.

Ce nouvel échéancier permettra d’assurer la finalisation des travaux correctifs par l’entrepreneur, de procéder à l’aménagement des lieux et de veiller à ce que les bâtiments soient conformes à nos standards de qualité en tous points, avant la mise en service , indique le CIUSSS régional dans un communiqué.

Il soutient que la construction des maisons des aînés est terminée, mais qu’elles ne sont pas en mesure d’accueillir des locataires pour l’instant, car des travaux de correction sont en cours. Des microfissures ont été découvertes dans la céramique des salles de bains et cuisines des services alimentaires des trois nouveaux bâtiments.

« Notre objectif est de favoriser une mise en service harmonieuse et respectueuse pour les équipes, les résidents, ainsi que leurs familles. » — Une citation de CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le CIUSSS se dit heureux de pouvoir confirmer l'ouverture prochaine des trois maisons régionales.

Les futurs résidents des maisons des aînés de la région demeureront hébergés dans leurs CHSLD actuels d’ici l’ouverture à l’automne 2023.

Les maisons des aînés et maisons alternatives, qui accueilleront respectivement 96 personnes âgées et 24 adultes ayant des besoins spécifiques, seront ainsi inaugurées avec un an de retard. Elles étaient initialement prévues à l’automne 2022.