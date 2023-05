Menacée de devoir quitter le Québec, la famille Lienart pourra finalement rester

Je suis en mesure de vous annoncer que la famille va recevoir son CSQ (certificat de sélection du Québec) , a annoncé la ministre Fréchette en mêlée de presse à l’Assemblée nationale, jeudi matin.

Le dossier traînait pourtant en longueur depuis sept mois. Le père de famille, Corentin Lienart, avait effectivement déposé une demande de CSQ dans le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) en octobre 2022.

Depuis, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) n’a pas cessé de lui demander des preuves additionnelles du fait qu’il occupe bel et bien un emploi au Québec, un critère pour être admissible au PEQ dans le volet des travailleurs qualifiés.

Malgré les nombreux documents transmis, des talons de paye aux avis de cotisation, en passant par des lettres de son employeur et son permis de travail, M. Lienart ne parvenait pas à dissiper les doutes du MIFI .

La raison est pourtant bien banale : l’entreprise pour laquelle il travaille, Abbott Medical, gère la paye de ses employés à partir de la province voisine, l’Ontario.

J'ai quand même été surprise et préoccupée , a admis la ministre Fréchette après avoir pris connaissance des faits. Elle a donc demandé des explications à ses fonctionnaires, jeudi matin, qui ont fait un tour de roue additionnel , a-t-elle indiqué.

Informé du revirement de situation par Radio-Canada, M. Lienart a fait part de son très, très grand soulagement , lui qui admet s’être senti très démuni face au MIFI , au cours des derniers mois.

On ne se voyait pas demander notre résidence permanente ailleurs qu'au Québec, donc c'est un réel soulagement d'obtenir ce papier de Certificat de sélection du Québec. Ça nous permet réellement d'avancer , a résumé l’homme de 33 ans, spécialiste clinique dans le domaine médical.

« On faisait face à un refus et on ne savait plus de quelle manière argumenter. »