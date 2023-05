Granby veut mieux soutenir les personnes en situation d’itinérance

Les deux sites temporaires seront ouverts jusqu'à la fin du mois d'octobre à l'intersection des rues Cowie et Robinson Sud et derrière le cimetière de la rue Cowie. Les équipements acceptés sur les sites seront uniquement des tentes et des vélos , précise un communiqué de presse de la Ville de Granby.

L'agente sociocommunautaire au Service de police de Granby Marie-Claude Roux et l'intervenant en médiation sociale Jean-Philippe Girard auront comme tâches, outre entrer en contact avec les personnes en situation d'itinérance, de collaborer avec les organismes communautaires et les différents services municipaux. Dans son communiqué, la Ville de Granby précise que les commerçants pourront communiquer directement avec Jean-Philippe Girard.

Marie-Claude Roux est agente sociocommunautaire au Service de police de Granby. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

La Ville a également créé une nouvelle section sur son site web pour « répondre à différentes questions en lien avec l'itinérance ». Les citoyens pourront obtenir des informations ou remplir un formulaire de signalement à granby.ca/itinerance.

Avec les informations de Guylaine Charette

Plus de détails à venir.