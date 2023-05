La Ville de Québec arrête d’envoyer ses résidus alimentaires à Rivière-du-Loup

On aurait souhaité que cette hausse là ne soit pas là, mais on n'avais pas le choix pour avancer , soutient le maire de Québec, Bruno Marchand. Initialement prévu à 125 millions de dollars en 2014, l’investissement avait augmenté en 2021 pour atteindre 210 millions de dollars en raison de la pandémie.

Les boues d'égout et les déchets alimentaires sont maintenant traités dans les réservoirs du centre de Québec. Le remplissage des cinq réservoirs se poursuit et ils devraient être pleins pendant l’été. On chemine dans la bonne direction, les citoyens de Québec participent et la qualité de notre matière est bonne , s'encourage le maire.

Le processus est déjà en mesure de produire du gaz, mais en quantité insuffisante pour être traité. Ces premières quantités de biogaz sont donc brûlées aux torchères.

Le gazomètre sphérique sert à accumuler le biogaz sortant des réservoirs digesteurs. Les deux torchères servent à éliminer le gaz au besoin. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

La dernière étape du démarrage sera l’épuration pour faire du gaz naturel qui répond aux standards d’Énergir. La Ville estime être en mesure de livrer ses premiers biogaz dès l’automne.