Nos services des urgences sont en alerte rouge, affirme le coprésident de la section de médecine d’urgence de l’association, le Dr Gord McInnes, dans un communiqué. Nos patients souffrent et les médecins qui ont de la difficulté à fournir des soins sont exténués et en détresse.

« La situation désastreuse dans laquelle nous nous trouvons ne peut pas continuer. » — Une citation de Gord McInnes, coprésident de la section de médecine d’urgence de l'Association des médecins

Cette mise en garde fait suite, selon l’association, à l’envoi d’un courriel par un médecin de Langley, en banlieue de Vancouver, demandant à ses collègues de la région d’éviter d’envoyer des patients à l’hôpital Memorial, qui serait débordé et près de l’effondrement .

Le Dr McInnes affirme que ce qui se passe à l’hôpital de Langley se déroule aussi ailleurs dans la province.

Le temps d’attente avant d’être vu par un médecin dépasse parfois les huit heures. Avant que les patients ne reçoivent des soins, leur état s’est aggravé , dit-il.

Les urgences de l'hôpital Memorial de Langley sont débordées, selon l'Association des médecins de la Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Dominique Lévesque

De plus, de nombreux patients traités dans les services d’urgence attendent de 24 à 48 heures avant d’être déplacés ailleurs dans l’hôpital, selon l’Association des médecins, qui propose quelques solutions à court terme.

Parmi elles : la mise en place d’un protocole spécial qui permettrait aux médecins et infirmières de déclencher un code orange lorsque les urgences débordent, afin de déplacer immédiatement des patients vers d’autres départements.

Recrutement de personnel en cours

La régie de santé du Fraser, qui est responsable de l’hôpital de Langley, affirme dans une déclaration qu'elle travaille activement à recruter du personnel dans tout son réseau, le tout dans un contexte de forte fréquentation des hôpitaux.

Mardi, 2300 personnes ont été examinées dans les services d’urgence du territoire couvert par la régie, soit une centaine de plus que la moyenne à cette période de l'année.

Selon le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, il y avait, mercredi, dans l’ensemble de la province, plus de 9800 patients qui occupaient des lits d’hôpitaux, alors que la capacité habituelle est de 9200 lits.

Nous sommes en train d’agir à l’hôpital Memorial de Langley, a dit le ministre, mercredi. Un groupe de médecins de famille locaux a signé une entente pour prendre la responsabilité des patients à l’hôpital.

Adrian Dix ajoute que la province continue par ailleurs de développer son réseau de centres de soins primaires et de rendre plus attrayante la médecine de famille, tandis que les médecins de première ligne permettent souvent de capter des cas avant qu’ils ne deviennent graves et nécessitent une admission aux urgences.

Selon lui, la récente refonte du modèle de rémunération des omnipraticiens, en janvier, a permis l’ajout de 480 médecins de famille dans la province.

Avec des informations d'Akshay Kulkarni