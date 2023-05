Le premier ministre est désigné par les 500 députés de l’Assemblée nationale ainsi que par les 250 sénateurs nommés par le roi et recommandés par l’armée. À moins de remporter une écrasante majorité, les militants prodémocratie ne pourront pas désigner un de leurs candidats comme premier ministre.

En mars, l’organisme de défense des droits de la personne Human Rights Watch et d’autres ONG ont adressé une lettre aux ministres des Affaires étrangères de 25 pays, dont le Canada, leur enjoignant d’exprimer leurs inquiétudes face au processus électoral thaïlandais.

Human Rights Watch soutient que les élections thaïlandaises ne sont ni justes ni libres et que la participation des électeurs ne signifie pas pour autant qu’ils approuvent le système.

Plusieurs partis politiques s'affrontent par publicités affichées dans les rues de Bangkok. Photo : Getty Images / LILLIAN SUWANRUMPHA

La démocratie dans la balance

C’est l’avenir de la Thaïlande qui est en jeu, a déclaré la candidate de Move Forward, Kanphong Prayoonsak, dans une entrevue à Voice of America. C’est la vieille garde contre le changement. Si la vieille garde l’emporte, ça sera le chaos à nouveau et le pays entrera dans une ère de régression.

Il sera intéressant de voir à quel point les partis d’opposition, populaires chez les jeunes, mettront leurs différences de côté pour s’unir. Ils devraient remporter une majorité de sièges à la Chambre basse.

Les plus récents sondages donnent une longueur d’avance au principal parti d’opposition, Pheu Thai, qui récolterait 38 % des appuis. Un autre parti prodémocratie manifestement opposé à la junte militaire, Move Forward, a le vent dans les voiles et arrive en deuxième place dans les sondages avec 33 %.

Cependant, selon les projections actuelles, les différents partis d’opposition ne récolteraient qu’un maximum de 325-330 sièges. C’est bien loin du chiffre magique de 376 sièges, nécessaire pour obtenir la majorité absolue, en incluant le Sénat loyal à la junte militaire, afin de désigner un candidat prodémocratie comme premier ministre.

D’importantes divergences de visions par rapport au coup d’État de 2006 et au retour prochain en Thaïlande d’un ancien premier ministre, Thaskin, en exil depuis 17 ans, compliquent sérieusement la perspective de cohabitation et de collaboration des principaux partis d’opposition, Pheu Thai et Move Forward.

Le premier ministre sortant et ancien chef de l’armée, Prayut Chan-O-Cha, est arrivé au pouvoir lors d’un coup d’État (un autre) en 2014. Il a ensuite conservé son poste au terme d’élections controversées et contestées en 2019.

Vers un autre coup d’État?

La menace d’un coup d’État n’est jamais bien loin au Royaume de Thaïlande, qui en a vécu 12 depuis la fin de la monarchie absolue en 1932. La menace d’un nouveau putsch en cas de crise après le décompte des voix plane régulièrement.

Il y a trois ans, un mouvement de manifestations réclamait une réforme en profondeur de la monarchie constitutionnelle thaïlandaise appuyée par la junte militaire.

Mais la contestation populaire est vite réprimée en Thaïlande, surtout lorsqu’il s’agit de protéger le roi. Il a le statut de devaraj , donc de dieu. Le crime de lèse-majesté existe encore et le Code pénal thaïlandais prévoit une peine d’emprisonnement de 3 à 15 ans pour toute insulte à la famille souveraine.

Une adolescente de 15 ans a été arrêtée en mars dernier et accusée de crime de lèse-majesté pour avoir participé à une manifestation en 2022. Les manifestants réclamaient alors la libération de prisonniers politiques et l’abolition… du crime de lèse-majesté.

Le parti Move Forward a fait campagne en réclamant une révision de l’article portant sur ce crime. Il dit aussi comprendre les manifestants de 2020 qui réclamaient une réforme de la monarchie constitutionnelle, ce qui lui vaut de nombreux appuis chez les jeunes Thaïlandais.

Des résultats électoraux officieux devraient être dévoilés en soirée dimanche, mais les Thaïlandais devront attendre des semaines et peut-être même des mois avant de connaître la composition du prochain gouvernement.