Une camionnette en autopartage à Nicolet

Le nouveau véhicule s'ajoute à la flotte SAUVéR de Nicolet. Après la berline, un camion électrique répondra à différents besoins, selon le directeur au service des communications de la Municipalité, Sébastien Turgeon.

Dans certains cas, les gens ont déjà un véhicule à la maison et ce dont ils ont besoin, c'est un véhicule utilitaire qui va leur permettre de se rendre d'un point A à un point B avec des choses qui sont plus grosses ou plus encombrantes , explique-t-il.

La berline et la camionnette de la flotte SAUVéR de Nicolet Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Le véhicule en autopartage sera accessible aux citoyens les soirs de semaine et la fin de semaine à l’aréna Pierre-Provencher à Nicolet. Le reste du temps, il sera utilisé par les employés municipaux.

La tarification reste à déterminer, mais selon Sébastien Turgeon, le coût pourrait s’apparenter à celui du véhicule Volt, qui est de 7 $ l'heure.

La Ville doit terminer des vérifications sur le véhicule avant de l'offrir en autopartage, mais elle assure qu’il sera disponible en 2023.

Au total, 120 000 $ de la Ville et 45 000 $ du gouvernement fédéral auront été investis afin de transformer le véhicule usagé à essence en camionnette complètement électrique.

Avec les informations d'Édouard Dubois