Regina lance son programme annuel de lutte contre les moustiques

La Ville utilise un produit biologique approuvé par Santé Canada, le VectoBac, pour traiter les plans d'eau de Regina et des environs.

Le produit sera appliqué sur l'eau pour que les larves de moustiques s'en nourrissent et meurent avant d'atteindre l'âge adulte. Ce traitement, selon la Ville, tue les larves de moustiques en 24 heures, mais il est sans danger pour les oiseaux et la vie aquatique.

Selon le gestionnaire des services de plein air de la Ville, Russell Eirich, le nombre de moustiques dépend des conditions météorologiques.

« C'est le début du mois de mai, les nuits sont fraîches et il n'y a pas beaucoup d'activité des moustiques, mais au fur et à mesure que l'on avance dans le mois de mai et que l'on commence à avancer dans le mois de juin, on commence à voir ces chiffres augmenter. Je pense que c'est à la fin du mois de juillet que l'on observe traditionnellement le pic d'activité des moustiques. » — Une citation de Russell Eirich, responsable des forêts, de la lutte contre les nuisibles et de l'horticulture

La Ville souligne qu'elle a installé 12 pièges à travers des endroits clés de Regina pour surveiller la population de moustiques.

Cela dépend vraiment des précipitations estivales. La fonte printanière a été normale. Nous allons donc assister à une légère recrudescence des moustiques au cours des prochaines semaines , prévient Russell Eirich.

Les moustiques se développent dans l'eau stagnante; c'est pourquoi la Ville conseille de rafraîchir les bains d'oiseaux et de pratiquer à la maison des méthodes de lutte contre les moustiques sans pesticides.

Regina surveillera le nombre de moustiques et remettra un rapport hebdomadaire au département municipal de la santé. Le site web de la Ville (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) contient plus d'informations sur le programme et les résultats du comptage hebdomadaire.

Avec les informations de Sarah Onyango