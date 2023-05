Des milliers d’arbres semés pour rendre le parc national de l’Î.-P.-É. plus résistant

La tempête Fiona a renversé des milliers d’arbres dans le parc national de l’Île-du-Prince-Édouard l’automne dernier. Les gens qui s’occupent de le reboiser estiment que c’est une occasion en or de rendre cette forêt plus résistante aux tempêtes.

Le projet est en cours de réalisation dans le parc depuis 2019, car il s’agit aussi de restaurer les secteurs endommagés par la tempête Dorian et d’améliorer la biodiversité par endroits.

Les intervenants ont semé plus de 20 000 arbres dans le parc depuis 2019, et ils s’attendent à en semer 4000 de plus cette année.

C’est une grande entreprise et elle est très enrichissante. Beaucoup de ces jeunes plants poussent très bien , indique Hailey Paynter, écologiste et paysagiste chez Parcs Canada.

Hailey Paynter, écologiste et paysagiste chez Parcs Canada, estime que la forêt du parc national de l’Île-du-Prince-Édouard se portera bien au cours des prochaines décennies. Photo : Radio-Canada / Sheehan Desjardins

L’occasion est mûre dès maintenant. Nous avons beaucoup d’espaces forestiers ouverts à cause des tempêtes récentes , ajoute-t-elle.

Dorian et Fiona ont causé des dommages considérables aux forêts de la province.

Parcs Canada estime qu’environ 80 % des arbres dans la région de Cavendish ont été renversés par Dorian en 2019. Malgré tous ces dommages, la restauration est possible, selon Mme Paynter.

Malheureusement, c’est beaucoup plus compliqué que simplement semer un arbre et tourner les talons. Mais cela étant dit, c’est un bon début , signale-t-elle.

La biodiversité est une clé du succès

Une partie du travail de reboisement a lieu sur un terrain boisé qui était un champ agricole dépourvu d’arbres il y a à peine 25 ans. Cela démontre que le reboisement ne se fait pas du jour au lendemain , souligne Hailey Paynter.

Ce terrain boisé à Cavendish était un champ cultivé il y a environ 25 ans. Photo : Radio-Canada / Sheehan Desjardins

Semer des arbres dans les endroits dévastés par ces tempêtes est le principal objectif des travaux en cours et c’est une occasion de diversifier la forêt. Le parc comptera moins d’épinettes blanches, une essence déjà abondante dans la province, d'après Mme Paynter.

La biodiversité est la clé du succès pour que ces écosystèmes demeurent sains , dit-elle. La diversité des espèces va faire en sorte que ce sera une forêt très résistante à l’avenir.

Des débris pour le bien de la forêt à long terme

Dans certains coins de Cavendish, les dommages causés par dame Nature demeurent visibles. Des arbres sont couchés sur le sol et leurs branches sont éparpillées.

Ces débris vont favoriser la croissance et la régénération de la forêt, rappelle l’écologiste.

La forêt dépend de la décomposition de ces matières qui améliorent la qualité des sols. Des sols sains donnent des forêts saines. Cela forme un habitat propice à de nombreuses espèces, et enfin, ces écorces et débris de bois font de l’ombre sur le sol. Cette ombre permet à une végétation appropriée de se rétablir à ces endroits , conclut Hailey Paynter.