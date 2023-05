Mode d’emploi pour éviter les divulgâcheurs en ligne

Twitter

Il est possible de mettre en sourdine certains mots, ou même des phrases, afin de ne pas les voir passer dans ses fils d’actualité.

Pour ce faire, il suffit de se rendre dans les paramètres de confidentialité du compte, sous Confidentialité et sécurité , Masquer et bloquer , et finalement Mots masqués . En cliquant sur le bouton « plus », situé en haut à droite de l’écran, on pourra entrer par exemple Succession ou Chefs , ou d’autres mots clés liés à ces émissions.

Les paramètres de Twitter permettent de masquer plusieurs mots ou expressions du fil d’actualité et des notifications. Photo : Twitter

L’internaute peut même sélectionner une période de retrait allant de 24 heures à 30 jours.

TikTok

L’application de vidéos TikTok est elle aussi dotée d’un filtre personnalisable de mots-clés. Les adeptes du site peuvent entrer des mots à proscrire en sélectionnant Préférences de contenu dans l’onglet Paramètres et confidentialité de leur profil.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Sur TikTok, on peut cibler le fil d’actualité dans lequel on souhaite que certains mots-clés soient filtrés. Photo : TikTok

Le système filtrera ainsi les fils d’actualité Pour toi et Suivis de chaque vidéo qui contient ces mots dans leur description ou dans un autocollant.

Ces mots-clés peuvent être retirés à tout moment au même endroit dans les paramètres du compte.

Instagram

Le réseau social Instagram permet depuis plusieurs années de masquer les publications contenant des mots ou des phrases en particulier, et même certains émojis, de son fil d’actualité.

Il suffit d’aller dans les paramètres de l’application, de sélectionner Contenus suggérés , puis de choisir Mots et expressions .

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Sur Instagram, on peut masquer des mots et des expressions de son fil d’actualité. Photo : Instagram

YouTube

Contrairement à Twitter, à TikTok et à Instagram, la plateforme de vidéos ne permet pas de censurer des mots ou des phrases, mais il est tout de même possible de déjouer son algorithme de recommandations.

On y parvient notamment en effaçant ou en suspendant les données de l’historique de visionnage sur YouTube – surtout si on a regardé beaucoup de contenus portant sur la production qu’on souhaite éviter.

L’option Historique se trouve dans le menu latéral du site web, indiqué par trois barres horizontales, ou dans l’onglet Bibliothèque , sur l’application. On peut cibler des vidéos en particulier en écrivant des mots-clés dans la barre de recherche.

Il n’existe pas de solution miracle pour freiner de potentiels divulgâcheurs sur YouTube. Photo : YouTube

Les internautes peuvent aller plus loin en demandant à YouTube de déréférencer certaines chaînes, dont on sait qu’elle sera remplie de divulgâcheurs.

On peut par exemple choisir le bouton Se désabonner en haut à droite de la page de la chaîne, ou encore l’option Pas intéressé d’une vidéo, visible dans le menu trois points situé à la droite des vidéos.

Des extensions de navigateur

Plusieurs extensions de navigateur peuvent, comme Twitter, bloquer des mots ou des phrases des résultats de recherche ou d’une page web.

L’outil Spoiler Protection 2.0, cité en exemple par plusieurs sites spécialisés dont The Verge, s’occupe de masquer ces mots, ainsi que ceux qui les entourent, sous un bloc rouge. Celui-ci s’enlève lorsqu’on clique dessus, afin d’afficher le texte.