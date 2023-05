3 ans en prison pour un ex-entraîneur du Séminaire Saint-François

C'est ce qu'a conclu la juge de la Cour du Québec, Annie Trudel, jeudi au palais de justice de Québec.

Dave-Alex Berthelot a profité de la proximité avec ses élèves pour leur demander de lui envoyer des photos de leurs parties intimes sur les médias sociaux .

L'ex-entraîneur avait plaidé coupable, il y a un an, de leurre informatique, de communication indécente et d'exploitation sexuelle sur six adolescents.

La juste peine

La poursuite réclamait quatre ans de détention contre Dave-Alex Berthelot, alors que la défense estimait qu'il ne méritait pas plus de 12 mois de prison.

Le procureur Louis-Philippe Desjardins, du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) Photo : Radio-Canada

Pour la poursuite, les gestes commis constituaient un abus de confiance grave, de la part d'un enseignant et entraîneur de football apprécié, lui qui s'impliquait dans les galas sportifs, scolaires et culturels.

Une peine de quatre ans ne reflète pas le principe de l'individualisation de peine , a affirmé la juge.

Annie Trudel a souligné plusieurs facteurs atténuants chez l'accusé. Il a notamment plaidé coupable, il est un actif pour la société, il n'a pas d'antécédent judiciaire, il a respecté ses conditions de remise en liberté, il a démontré des remords sincères en plus de s'être investi dans un suivi psychologique régulier.

Me Pierre Côté est l'avocat de Dave-Alex Berthelot Photo : Radio-Canada

Quant à la défense, elle réclamait une peine plus clémente en raison de la situation particulière de son client qui par un complexe face à ses attributs masculins a voulu comparer ses organes génitaux en échangeant sur Internet avec les adolescents.

Une peine de 12 mois est nettement insuffisante , a poursuivi la juge.

En effet, elle relève plusieurs facteurs aggravants : la gravité intrinsèque des infractions, leur fréquence, leur durée, le nombre de victimes et leurs séquelles psychologiques.

Annie Trudel a souligné aussi que Dave-Alex Berthelot a abusé de la confiance de ses victimes et que ses gestes ont eu des conséquences sur la réputation du SFF , sans parler du risque de récidive qui est toujours présent.

Dave-Alex Berthelot a été congédié après son arrestation pour leurre informatique, envers des élèves de l'école secondaire où il enseignait. Photo : Radio-Canada / Yannick Bergeron

La juste peine, selon elle, est donc de trois ans d'emprisonnement. Pendant ce temps, le délinquant ne pourra communiquer avec ses victimes. Il devra fournir un échantillon d'ADN en plus de se conformer à la loi sur les délinquants sexuels pour une durée de 20 ans.