Développement de la zone IP : Pas à la charge des contribuables, assure Andrée Laforest

Les cinq députés caquistes de la région, la mairesse Julie Dufour et tous les préfets du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont pris part à une rencontre avec le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, mercredi, à Québec.

Au sortir de la rencontre, la première magistrate s’est dite satisfaite puisqu’elle a reçu l’assurance que la Ville n’aurait pas à débourser pour ce prêt, qui sera vraisemblablement financé sous forme de redevances par les entreprises qui s’établiront dans la zone IP.

On sait que Port Saguenay est un port fédéral. On attend deux ou trois compagnies, des confirmations. Oui, on va tenir notre parole parce qu’on a dit qu’on allait soutenir le développement de la zone IP. Ça prend l’eau, le gaz et l’électricité. Il y a des sommes qui sont réservées au Plan québécois des infrastructures (PQI) et il y a des discussions avec Port de Saguenay , a fait savoir la ministre.

Elle se montre rassurante et évoque une pléiade de modèles de financement pour faire en sorte que la zone IP se développe.

« C’est sûr que la structure de financement peut être variable, mais les montants sont là et sont réservés. » — Une citation de Andrée Laforest, ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean

De bonnes relations?

Andrée Laforest assure que les relations entre elle et Julie Dufour sont bonnes. Jeudi matin, Le Quotidien publiait un article dans lequel on pouvait lire que la ministre n’avait pas apprécié les propos de la mairesse, tenus lors du dernier conseil municipal, alors qu’elle a réclamé son chèque .

Lors de la rencontre avec le ministre Fitzgibbon, de nombreux dossiers ont fait l’objet de discussions, notamment en matière de ressources naturelles et d’industrie.

On a parlé de l’aluminium, de la forêt et des projets qui sont à venir au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a mis des choses au clair. On a présenté nos demandes comme région. On a discuté des redevances sur les ressources naturelles. C’était cordial. On voit qu’on a beaucoup d’écoute de la part du ministre de l’Économie , a-t-elle dit.

Andrée Laforest rappelle que la région mise énormément sur la filière batterie pour se développer et qu’elle va se battre bec et ongles pour l’industrie forestière.

Il faut se défendre. La forêt ça se passe chez nous. Il y a une question de la stratégie sur le caribou. Il faut garder nos emplois chez nous. Il faut continuer de se défendre , a martelé la ministre.

Centre Georges-Vézina

Questionnée au sujet de l’avenir du Centre Georges-Vézina, Andrée Laforest a parlé de rénovation, de reconstruction ou de délocalisation. Elle assure que diverses options sont à l’étude mais que la décision finale revient à la municipalité.

Avec Frédéric Tremblay