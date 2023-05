La pénurie de personnel pourrait s’accentuer avec l’ouverture des maisons des aînés

L’ouverture des maisons des aînés en Mauricie et au Centre-du-Québec pourrait accentuer la pénurie de main-d’œuvre, croient des syndicats.

Les installations de Victoriaville et de Drummondville doivent être livrées au cours de l’été et ouvrir à l’automne.

Le recrutement est déjà amorcé, mais la date d’ouverture demeure indéterminée.

La maison de Drummondville remplacera un CHSLD vétuste qui fermera ses portes, alors que celle de Victoriaville ajoutera 72 places.

Enfin, celle de Trois-Rivières devrait être livrée six mois plus tard que prévu, au printemps 2024, et offrira 96 nouvelles places.

Selon la vice-présidente du Syndicat des professionnels en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec, Chantal Boucher, l’ouverture des nouvelles maisons des aînés attirera sans doute de la main-d'œuvre, mais dépouillera du même coup d'autres installations.

Ça serait impossible actuellement de combler les places si ça ouvrait parce qu’on a des unités un peu partout. On parle de fermeture partielle pour l’été. On est en fusion pour essayer d’aller chercher du monde à certains endroits pour les envoyer ailleurs. Du personnel, là, il y en a qui démissionne en ce moment à cause des conditions de travail , soutient-elle.

Par ailleurs, Radio-Canada a appris que 10 projets qui devaient être livrés en mars et en avril ont été reportés à une date inconnue.

Le gouvernement justifie cette situation par le manque de main-d'œuvre dans le secteur de la construction et par la pénurie de matériaux.

Or, les délais s'expliqueraient plutôt par les difficultés du gouvernement à trouver le personnel soignant nécessaire.

Avec les informations d'Amélie Desmarais