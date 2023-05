24 nouveaux logements abordables seront construits à New Minas

Un nouveau quartier de logements abordables coopératifs verra le jour à New Minas, en Nouvelle-Écosse, et la construction doit commencer au début de 2024.

La province fournit 0,7 hectare de terrain à l’Association du logement Valley Roots pour qu’elle y construise 24 logements abordables. C'est un don de terrain dans le cadre de l'initiative Land for Housing, un programme qui met à disposition des terrains appartenant à la province pour la construction de logements.

Ce sera le premier projet pour l’Association Valley Roots, mais la directrice générale Mary Fox espère que l'organisation à but non lucratif pourra construire 100 logements abordables en trois ans.

Elle est consciente que la crise du logement touche toutes les régions de la province, mais elle en voit vraiment les effets dans la vallée d'Annapolis.

Nous avons des gens qui vivent dehors ou sur les fauteuils d'amis , témoigne Mary Fox. Les employeurs locaux ne peuvent pas embaucher des gens de l'extérieur de la région parce qu'ils ne savent pas où vivre.

Le nouveau quartier du centre-ville sur la rue Highbury comprendra un mélange d'unités d'une à trois chambres, dont deux entièrement accessibles aux personnes qui vivent avec un handicap.

C'est un terrain vacant, identifié par la province comme un bon emplacement pour le logement.

Les gens impliqués dans le projet se tiennent derrière le plan des 24 logements abordables qui prendront différentes formes. Photo : Gracieuseté de Communications Nova Scotia

C'était juste là , remarque Tim Houston. Il y a un certain nombre de parcelles comme celle-ci dans la province et nous travaillerons avec les communautés, nous travaillerons avec les organisations pour créer des partenariats et faire avancer la province.

Earl Mielke, le consultant qui travaille sur le projet, explique qu'environ la moitié des 24 logements seront très abordables avec un loyer qui ne coûtera pas plus de 30 % du revenu du ménage qui l’habite.

Le reste des logements coûteront moins de 80 % du loyer moyen du marché dans la région.

Les coûts augmentent tout le temps et c'est ce qui devient si difficile , admet Earl Mielke. Le secteur privé n'est pas très intéressé à baisser les loyers alors les organisations à but non lucratif, nous allons chercher autant de financement que possible pour le capital et ensuite il faut voir s'il y a des subventions disponibles.

Le projet est encore au stade de conception, mais Earl Mielke dit qu’il sera financé par une combinaison de subventions et de prêts fédéraux et provinciaux. Il estime que le coût total sera entre 7 et 8 millions $.