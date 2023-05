Québec dépose son projet de loi pour majorer de 30 000 $ le salaire des députés

Un comité consultatif indépendant avait été mandaté par le Bureau de l'Assemblée nationale (BAN) pour s'attarder aux conditions salariales des députés. Lorsqu'il a présenté son rapport, le 19 avril, le comité a plaidé pour un rattrapage salarial des députés.

C'est un rattrapage qui était dû , a lancé le premier ministre François Legault en mêlée de presse, jeudi matin. Il y a un comité indépendant qui s'est penché sur le dossier pour que les salaires soient compétitifs.

Ce n’est pas un sujet qui est très populaire, le salaire des élus , a reconnu Simon Jolin-Barrette. C’est pour cela qu’on suit les recommandations d’un rapport indépendant. Ce n’est également jamais le bon moment pour augmenter, ou pour réviser, ou pour reclassifier le salaire des élus.

Les recommandations du précédent rapport, mené par la juge Claire L'Heureux-Dubé en 2013, n'ont jamais été mises en application.

Aujourd’hui, 20 ans plus tard, on est à la même case, c’est-à-dire de trouver la rémunération juste et équitable pour l’allocation de base des députés , a soutenu l'ex-élu péquiste Martin Ouellet, coprésident du Comité consultatif indépendant responsable de réviser le salaire de base des députés, en entrevue à Tout un matin sur les ondes d’ICI Première.

L'ex-député de la circonscription de René Lévesque, Martin Ouellet. (Photo d'archives) Photo : Francis Vachon/Parti québécois

On est arrivé à la même conclusion, à savoir qu’un travail de député s’apparente au travail de dirigeants et de vice-présidents de sociétés publiques […] ce qui mène à un salaire total de 169 000 $, si on inclut l’allocation de dépenses , a-t-il expliqué.

Le comité, qui est complété par l'ancienne députée libérale Lise Thériault et l'expert en ressources humaines Jérôme Côté, recommande en effet de faire passer le salaire de base des députés de 101 561 $ à 131 766 $.

À côté du projet de loi 15 sur la santé du ministre Christian Dubé, qui comprend plus de 1100 articles, le projet de loi 24 sur la rémunération des députés fait figure de poids plume. Il comprend deux articles. L'article 1 indique que chaque député reçoit une indemnité égale à 131 766 $, tandis que l'article 2 prévoit son entrée en vigueur dès qu'il sera adopté.

En considérant certains paramètres liés à l’allocation de dépenses à laquelle les députés ont également droit, ils toucheraient ainsi 169 950 $ par an.

Le salaire d’un ministre – qui est le même que celui du premier chef de l’opposition officielle – passerait de 177 732 $ à 230 591 $. Enfin, le salaire du premier ministre passerait de 208 200 $ à 270 120 $.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Député, une fonction en évolution

Bien que l’indemnité annuelle des députés de l’Assemblée nationale ait été indexée au fil des années, elle n’a pas été augmentée depuis deux décennies. Un des éléments qui justifie ce rattrapage , selon le comité consultatif, est le fait que la fonction de député a évolué.

Le Comité a fait valoir que la précarité de la fonction, l’ampleur de la charge de travail et le défi de la conciliation travail-famille-vie personnelle sont particulièrement difficiles. Les élus consacrent en moyenne 63 heures par semaine à leur travail et 10 heures dans leurs déplacements professionnels, selon le rapport.

Des conditions de travail insatisfaisantes découragent les talents et c’est la démocratie qui en souffre , peut-on lire dans le rapport. Il ajoute que les perspectives d’emploi ou les possibilités de reconversion après une carrière politique sont plus rares et difficiles, contrairement à la croyance populaire.

« On a essayé de trouver le juste milieu et on pense qu’à ce niveau-là c’est juste et équitable. » — Une citation de Martin Ouellet, ex-député péquiste et coprésident du comité consultatif indépendant chargé d’analyser la rémunération des élus

Régime de retraite, l’angle mort

Contrairement au rapport L'Heureux-Dubé, le récent rapport est muet sur le régime de retraite, l'allocation de transition et le remboursement de certaines dépenses. Il portait uniquement sur la révision de l’indemnité annuelle.

Je comprends les gens d’avoir un malaise qu’on touche à l’indemnité de base, mais qu’on ne touche pas aux autres conditions, mais malheureusement, ça ne faisait pas partie de notre mandat , a soutenu Martin Ouellet.

Le comité est d’avis que la réflexion doit se poursuivre afin que les conditions de travail et de rémunération des élus soient analysées globalement.

« C’est une décision politique du Bureau de l’Assemblée nationale pour laquelle les membres ont pris une orientation et on était pris avec ce cadre-là, qui n’était pas parfait. » — Une citation de Martin Ouellet

Le BAN est composé de tous les partis représentés à l'Assemblée, en fonction de leur poids politique. Il y a cinq députés caquistes, trois du PLQ et un de QS .

Les propositions de 2013 étaient quasiment à coût nul , a-t-il poursuivi, alors que les estimations du Comité font état d'une facture totale de 3 millions de plus pour les citoyens.

Pour la Fédération canadienne des contribuables, cette augmentation ne passe pas, particulièrement dans le contexte économique actuel.

C'est un manque de solidarité de leur part. Dans les circonstances, augmenter de 30 000 $, ça dépasse l'entendement pour nous , a lancé le directeur Québec de la fédération, Nicolas Gagnon.

Une pétition a d'ailleurs été lancée par l'organisme pour demander le gel du salaire des élus il y a un mois. Elle a recueilli plus de 15 000 signatures.

Toute augmentation est raisonnable

Des députés caquistes sont à l'aise avec cette augmentation. Toute augmentation est raisonnable , a ainsi dit le député de Beauce-Nord, Luc Provençal.

Il faut le considérer sérieusement , a indiqué le député de Saint-Jérôme, Youri Chassin, au sujet du rapport du Comité. Il trouve que cette augmentation est raisonnable.

Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, croit qu'un meilleur salaire permettra d'attirer des gens en politique.

C'est légitime qu'on regarde la rémunération des députés et des ministres. [...] Il faut penser à la relève. Quand on veut recruter, c'est important , a-t-il affirmé.

Le malaise était toutefois palpable chez d'autres caquistes, qui ont tout simplement évité de répondre aux questions des journalistes.

Malaises parmi les partis d'opposition

Cette augmentation de salaire a aussi provoqué des malaises parmi les partis d'oppositions.

Les élus du Parti québécois tergiversent encore à savoir s'ils voteront avec les députés caquistes sur le projet de loi. Ils nous disent : "est-ce qu'on peut compter sur vous parce qu'on ne veut pas être tout seuls?" C'est mal parti pour notre appui , a indiqué le député péquiste Pascal Bérubé.

Le député de Matane-Matapédia a dénoncé mercredi l'approche du gouvernement Legault qui, selon lui, met de la pression sur les députés pour qu'ils se votent une augmentation de salaire.

Je me sens bousculé par la CAQ . Ça fait six députés qui viennent me voir pour essayer de me convaincre qu'il faut appuyer la CAQ là-dessus , avait-il déclaré.

Le député péquiste croit également que la CAQ veut aussi hausser le salaire des députés pour maintenir la cohésion dans ses rangs.

« Il semble que dans le caucus de la CAQ , ils ont de la difficulté à maintenir leurs députés heureux. Et l'une des solutions de la CAQ , c'est de leur donner une augmentation de salaire. » — Une citation de Pascal Bérubé, député péquiste de Matane-Matapédia

Le chef libéral intérimaire, Marc Tanguay, a affirmé qu'il était d'accord avec le principe d'une augmentation de salaire des députés. Il veut attendre de voir le projet de loi avant de faire le débat.

Gabriel Nadeau-Dubois, le chef parlementaire de QS et co-porte-parole de la formation politique, a invité les députés de la CAQ à profiter de la relâche parlementaire de la semaine prochaine pour questionner leurs concitoyens sur la hausse du salaire de base des députés. Ce que j’entends sur le terrain, c’est que ça n’a pas de bon sens . Selon lui, cette manière de procéder alimente le cynisme.

La formation solidaire soutient qu’il y a un problème dans le processus, qualifié de vicié par Gabriel Nadeau-Dubois en conférence de presse, notamment en raison du mandat incomplet du comité, et sur le fond, car il juge que l’augmentation importante, immédiate et rétroactive du salaire des élus, c’est fort de café .

Comparatifs

Le salaire des députés québécois resterait inférieur à celui de leurs homologues fédéraux, qui se chiffre à 194 600 $, mais demeure au-dessus de celui de leurs homologues des autres provinces, en considérant l’allocation de dépenses.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La rémunération des élus fédéraux a augmenté de 21 % depuis 2013. Celle des élus de la Colombie-Britannique a bondi de 13 %, tandis que l’Ontario a choisi d’appliquer un gel depuis 2009. En Alberta, les députés ont subi deux réductions de 5 % en 2015 et en 2019.

Éviter le malaise avec un mécanisme automatique

Des rapports avaient précédemment recommandé d’augmenter la rémunération des élus, mais ces derniers n’ont jamais voulu les appliquer, alléguant un conflit d’intérêts.

Le comité recommande que l’indemnité annuelle soit majorée de façon équivalente à celle des dirigeants d’organismes du gouvernement, afin d’éviter que les parlementaires votent pour leur propre augmentation de salaire.

Il suggère aussi la création d’un comité permanent ayant pour mandat de revoir périodiquement les conditions de travail.

Avec les informations d’Hugo Lavallée, de Véronique Prince et de La Presse canadienne