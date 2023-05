Plaidoyer en faveur d’investissements à la marina de Chicoutimi

La Ville est propriétaire du terrain, de la rampe de mise à l’eau et du stationnement.

La marina comme telle, qui fait partie du Club de yacht de Chicoutimi, va bien au point de vue organisationnel, mais tout ce qui est infrastructure, y compris une partie des quais, est en piteux état présentement , a-t-il mis en relief, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

La rampe de mise à l’eau n’a pas été entretenue depuis des années. Elle doit être remise à neuf mais le dossier piétine, selon Réjean Pilote.

Il y a eu un petit peu de réparations. Elle est censée être refaite depuis des années. Le projet était bien en marche avec l’administration précédente. Pour l’instant, rien n’a été fait et c’est déplorable parce que c’est la seule descente qu’on a dans le secteur Chicoutimi. On dirait vraiment que c’est un secteur du tiers-monde. Ça n’a plus de bon sens , plaide-t-il.

Il rappelle qu’une troisième descente de bateaux a été construite à La Baie, alors que celle de Chicoutimi laisse grandement à désirer.

Manque de volonté

Le commodore se questionne au sujet de la volonté politique d’améliorer la marina.

Le terrain est en train de s’affaisser et la bâtisse, qui appartient à l’Association Chasse et pêche, est en décrépitude.

La Marina est utilisée par les services publics comme la police, les pompiers et Sauvetage 02 qui utilisent les quais lors d’exercices. Les toilettes sont aussi ouvertes au public l’été.

Une portion négligée de la zone portuaire

Selon Réjean Pilote, la partie est de la zone portuaire est oubliée.

Les bancs publics dans le parc ont tous été rénovés. Ceux dans notre secteur sont en train de tomber et ça appartient à la municipalité , dit-il, ajoutant que les touristes qui arrêtent à la marina déplorent l’état des lieux.

Il rappelle qu’en 1964, le bâtiment avait remporté le premier prix canadien pour l’amélioration touristique. L’immeuble contient une salle de réception et offre une vue magnifique sur le Saguenay.

Pour rénover complètement la marina et changer ses quais considérés comme dangereux, entre 2 et 3 millions de dollars seraient nécessaires, selon Réjean Pilote.

Les membres de la marina, tous des bénévoles, ont discuté avec la conseillère municipale du secteur, Mireille Jean. Ils n’ont pas obtenu de réponses jusqu’à maintenant.

Avec Frédéric Tremblay