Des experts s’attendent à une hausse du nombre de faillites au Manitoba

De nouvelles données du gouvernement fédéral indiquent que 200 Manitobains ont déclaré faillite pendant le premier trimestre de l’année 2023, une augmentation d'environ 53 % par rapport au premier trimestre de 2022

Selon certains experts, l’augmentation pourrait perdurer pendant le second trimestre de l’année en cours, soit d’avril à juin.

Maintenant que nous sortons en quelque sorte de [la pandémie], on s'attend à ce qu'il y ait une augmentation considérable du nombre [de faillites], et nous commençons à la voir maintenant , affirme Lee Taylor, syndic autorisé en insolvabilité chez LCTaylor à Winnipeg.

Selon lui, chaque cas de faillite est différent et peut résulter de facteurs variés, dont la perte d’emploi, le divorce, ou des coûts médicaux non prévus, entre autres. Tout cela peut avoir un impact sur votre argent , avertit Lee Taylor.

Cependant, il note qu'en plus des causes habituelles, l’économie évolue plus rapidement à l’heure actuelle que dans les dernières années et la hausse des taux d’intérêt impacte les portefeuilles.

Les paiements minimums des cartes de crédit ont eux aussi augmenté, ce qui pousse certains propriétaires à renégocier des prêts hypothècaires pour en assumer les coûts, selon le syndic en insolvabilité.

D’après Lee Taylor, le nombre de faillites déclarées au Manitoba entre janvier et mars est révélateur d’une augmentation attendue pour les prochains mois.

Une reprise des activités économiques

Lee Taylor explique qu'il peut s’écouler entre 18 mois et deux ans après un traumatisme financier et le moment où on déclare faillite.

« [Le nombre de] faillites [n'est] pas un indicateur de la façon dont l'économie se porte aujourd'hui. C'est plutôt une indication de comment elle se portait il y a un an et demi » — Une citation de Lee Taylor, syndic autorisé en insolvabilité chez LCTaylor

Ainsi les plus récentes données se rapportent à la période de reprise économique suite à la pandémie. Cela indique que les Canadiens reprennent leurs activités d'avant la pandémie , a déclaré Sandra Fry, conseillère en crédit de Winnipeg chez Credit Counselling Society.

Une augmentation des faillites signifie une augmentation de l’activité économique, explique-t-elle.

Selon les données des sept années précédant la pandémie, en moyenne, 278 Manitobains ont déclaré faillite pendant le premier trimestre de chaque année. En 2021 et 2022, on en comptait 185 et 130 respectivement.

D’après Lee Taylor, ces chiffres peu élevés reflètent l'effet de la pandémie sur l’économie. Les gens réalisent que la pandémie est terminée, ils doivent se remettre au travail, ils doivent commencer à faire face aux difficultés , soutient-il.

En règle générale, lorsque l’économie évolue, pour le meilleur ou le pire, le nombre de faillites augmente, selon Lee Taylor.

Selon lui, lorsque l’économie ralentit, elle n’arrive pas à supporter autant d’entreprises qu’auparavant, ce qui peut occasionner des faillites chez ses employés. Lors d’une reprise de l’économie, les individus investissent leur capital, sans toujours recevoir un retour, ce qui peut également entraîner des faillites.

Les Canadiens dépensent souvent plus qu'ils ne gagnent , observe de son côté Sandra Fry. Ils ne sont pas nécessairement au courant de combien la vie leur coûte.

Avec les informations de Matt Humphrey