Parc éolien dans la MRC d’Arthabaska : Boralex promet d’adapter le projet

Le projet de parc éolien qui toucherait les municipalités de Saint-Albert, de Sainte-Élizabeth-de-Warwick, de Sainte-Séraphine, de Victoriaville et de Warwick au Centre-du-Québec en est encore à une phase de consultation et d’études d’impacts, mais déjà les réactions sont vives.

Le projet devra être retenu par Hydro-Québec lors d’un futur appel d’offres, obtenir les approbations du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement ainsi que de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

Jean Morin, propriétaire de la Fromagerie du Presbytère Photo : Radio-Canada / Christian Côté

En entrevue à l'émission Toujours le matin, le propriétaire de la Fromagerie du Presbytère à Sainte-Élizabeth-de-Warwick, s’est dit favorable au développement de l’énergie éolienne, mais pas en terres agricoles, ni en zones habitées.

On vise l’autonomie alimentaire au Québec, mais quand on vient installer des éoliennes, on fait tout le contraire. On vient lapider nos terres. C’est un hectare en moyenne de perte par éolienne, donc sur une terre ce n’est peut-être pas grand-chose, mais c’est le cumul qui nous agace , a confié Jean Morin au micro de Marie-Claude Julien.

Ce n’est pas un projet clé en main, il pourrait varier

Le porte-parole de l’entreprise de Kingsey Falls se veut rassurant : le projet est encore en phase de construction et n’est pas définitif. Il y aura donc certainement des modifications.

« On est très sensibles aux préoccupations. À partir des préoccupations des citoyens et de leurs intérêts, on va ajuster notre projet » — Une citation de Jordan Longchamps, porte-parole de la multinationale Boralex

Selon le porte-parole, l’entreprise a un souci d’agir en toute transparence. Il assure que Boralex a encore de très bonnes relations avec les municipalités où elle a déployé des parcs éoliens.

Il rappelle que le projet doit aussi répondre à différents critères, dont l'accessibilité sociale et être adapté aux zones géographiques d'accueil.

Il faut trouver un équilibre. Lorsqu’on parle [du parc éolien] d’Arthabaska, on s'est engagé à compenser la perte de terres cultivables. On va aussi regarder le positionnement de l'éolienne par rapport au sol , a expliqué Jordan Longchamps, à l’émission Toujours le matin.

Il y a le choix personnel en allant sur des terres privées, mais il y a aussi un choix collectif, si on veut accélérer notre transition écologique, décarboniser notre économie , rappelle-t-il.

Si le projet est retenu dans l’appel d’offres d’Hydro-Québec, le parc pourrait compter de 33 à 67 éoliennes et voir le jour en 2028. La première présentation du projet à la population a eu lieu il y a près d’un an.

D'après les entrevues réalisées à l'émission Toujours le matin