Le rêve américain suspendu entre un mur et des barbelés

Les États-Unis ouvrent leurs portes vers El Paso, au Texas, dans deux heures , c'est la rumeur qui court ce jour-là.

À Juarez, côté mexicain, c'est la course effrénée. Une mère court avec sa fille, elle n'a pas le temps de répondre à nos questions. Elles se dirigent vers le mur de barbelés avec leur sac à dos, trop gros.

Elles cherchent une ouverture, la voilà. Ce sera la porte d'entrée pour de nombreux migrants pendant des heures. Ils se glissent sous les barbelés, y accrochent parfois leurs habits, mais parviennent à entrer en territoire américain, cette fois pour faire face à un autre mur, bien plus imposant.

Des migrants se faufilent dans les barbelés à Juarez au Mexique pour traverser la frontière américaine, à El Paso au Texas Photo : Radio-Canada / Azeb Wolde-Giorghis

Les voilà pris en étau entre les barbelés et le fameux mur, sous un soleil de plomb, sans accès à de la nourriture ni à de l'eau. Daniel, un jeune Colombien, nous dit qu'il a faim et qu'il n'a plus d'argent.

Un mouvement de va-et-vient se produit entre Juarez et cet étau pour ramener des provisions.

Face à la dureté des conditions, le rêve s'évapore peu à peu, car même si le Titre 42, qui limitait l'accès au territoire américain le temps de la pandémie, expire à 23 h 59, le Titre 8 s'applique dorénavant. Toute personne ayant traversé la frontière de manière irrégulière sera renvoyée et ne pourra présenter de demande d'asile pendant cinq ans.

Une file de migrants devant la frontière américaine. Photo : Radio-Canada / Azeb Wolde-Giorghis

Le lendemain, l'ouverture faite la veille dans les barbelés a été repérée par les autorités et bouchée. Il leur faut en trouver une autre. Après quelques minutes de marche, une ouverture est repérée.

De l'autre côté du mur, c'est la ville d'El Paso, au Texas. Ceux qui l'ont franchi se retrouvent au pied de l'église Sacred Heart. Ils sont des milliers à avoir élu domicile à l'angle des rues Father Rahm et Oregon.

Le long du trottoir, on aperçoit Luis-André, 10 ans, qui dort paisiblement malgré sa sonde alimentaire.

« Il n'a plus d'œsophage, je le nourris avec une sonde alimentaire. Il a besoin d'un bouton de gastrostomie. » — Une citation de Luis-Daniel, père de Luis-André

Luis-André, 10 ans, se nourrit avec une sonde alimentaire. Photo : Radio-Canada / Azeb Wolde-Giorghis

Luis-Daniel a quitté le Venezuela dans l'espoir de guérir son fils. Ils sont à El Paso depuis une semaine et son fils dort sur un morceau de carton dans la rue avec une plaie béante, dans un anonymat total.

L'entrevue est interrompue par le bruit d'un klaxon; c'est l'heure du nettoyage, il faut évacuer, disent les policiers en uniforme, leurs lunettes de soleil voilant leur regard. Les travailleurs s'affairent à balayer les trottoirs, le petit garçon est réveillé brusquement par son père; ils doivent partir.

Michael Gallagher, un père jésuite qui officie à Sacred Heart, est bouleversé par la situation des migrants.

« Il faut permettre le libre mouvement des travailleurs, comme on le fait pour l'argent et les biens. » — Une citation de Michael Gallagher, père jésuite, Sacred Heart

Des patrouilles américaines à la frontière avec le Mexique. Photo : Radio-Canada / Azeb Wolde-Giorghis

Un avis loin d'être partagé par le gouverneur du Texas, Greg Abbott, qui parle d'invasion à contrer. 1500 soldats de la garde nationale s'ajoutent aux 2500 soldats déjà déployés le long de la frontière.

Rien pour arrêter le flux, cependant. Les autorités parlent de 13 000 migrants par jour qui tentent de traverser la frontière.

Titre 42, ou Titre 8, garde nationale ou pas, aucun obstacle ne semble assez grand pour empêcher leur rêve de remonter à sa source.