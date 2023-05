Plus de 4 M$ en drogues saisies en trois jours sur les routes du Nord de l’Ontario

Tard dimanche, aux alentours de 23h30, trois hommes âgés entre 24 et 26 ans du Sud de l’Ontario ont été arrêtés sur la route 11 au sud de Cochrane.

Le conducteur du véhicule, qui n’avait qu’un permis de conduire de type G1, allait 25 km/h plus rapide que la limite permise.

Les autorités ont découvert dans la voiture environ 400 000 $ en stupéfiants, dont de la cocaïne, du fentanyl, du cannabis et des comprimés de percocet. On y a également trouvé plusieurs milliers de dollars en argent comptant et une arme à feu volée provenant de la Floride.

Ils font face à une variété de chefs d’accusation, dont de trafic, de possession de drogues afin d’en faire le trafic et de possession non autorisée d’une arme à feu.

Ensuite, vers 19h mardi, des agents du détachement de Manitoulin ont arrêté un autre conducteur albertain de 35 ans sur la route 17, près de la municipalité de Sables-Spanish Rivers.

Le véhicule de ce dernier contenait une quantité importante de stupéfiants dont 25 kilogrammes de méthamphétamines et 15,2 grammes de cocaïne d'une valeur totale de 3,7 millions $.

Environ 25 kilogrammes de méthamphétamines ont été saisies mardi par la PPO. Photo : Avec l'autorisation de la PPO

Avec l’aide de l’unité canine du Service de police du Grand Sudbury, la PPO a également saisi de l’argent comptant, des munitions et plusieurs autres objets.

L’homme natif de Chestermere, en Alberta, fait face à dix chefs d’accusation, dont conduite en état d’ébriété et possession de drogues afin d’en faire le trafic.