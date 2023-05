Un projet de lotissement reçoit un accueil nuancé à Pointe-au-Père

Au cours des 5 à 10 prochaines années, la Ville compte développer un terrain qui lui appartient situé entre la rue du Sieur et l'avenue des Violettes. Jusqu'à 800 unités d'habitation pourraient y être construites, mais ce chiffre n'est pas encore arrêté, selon la Ville.

Le nouveau développement doit se faire dans le district de Pointe-au-Père, au sud du boulevard Sainte-Anne, entre la rue du Sieur et l'avenue des Violettes. Photo : Ville de Rimouski

Une séance d'information a eu lieu, mercredi soir, au pavillon multifonctionnel de Pointe-au-Père. Cette rencontre de préconsultation visait à permettre aux citoyens de poser des questions avant le début des consultations publiques qui s'amorceront mardi prochain.

Plusieurs citoyens sont intervenus en cours de soirée pour faire part de leurs inquiétudes quant à l'avenir du boisé et des milieux humides qui se trouvent présentement sur le terrain visé. L'une d'entre eux, Charlotte Doucet, se dit déçue que l'entièreté du projet ne puisse être remise en question.

« Le projet va se faire, qu'on le veuille ou non, mais on va pouvoir décider de la façon dont ça va se faire. Je pense que beaucoup de personnes ont exprimé ce soir que ce n'était pas ce qu'ils désiraient. » — Une citation de Charlotte Doucet

Mme Doucet fait partie d'un groupe de citoyens mobilisés pour la préservation de la forêt de Pointe-au-Père. Une trentaine d'entre eux ont d'ailleurs tenu des rassemblements au cours des derniers mois afin de protéger les espaces verts du secteur.

Des citoyens réunis en janvier dernier pour demander à la Ville de préserver le boisé et le milieu humide dans lequel un nouveau lotissement pourrait voir le jour à Pointe-au-Père. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

De son côté, Daniel Pineau, qui habite le quartier depuis 43 ans et se promène régulièrement dans le boisé, affirme qu'il en sait trop peu sur le projet à cette étape pour savoir s'il est pour ou contre.

Émotionnellement, pour les souvenirs, on ne veut pas les voir disparaître [les arbres], mais il faut venir ici pour voir ce qu'ils ont à nous proposer , dit-il.

Des consultations pour connaître l'avis des citoyens

De son côté, le directeur du Service urbanisme, permis et inspections à la Ville de Rimouski, Jean-Philip Murray, assure que les citoyens seront mis à contribution tout au long du processus. Il explique que la rencontre de mercredi en était une de préconsultation , et que ceux qui le souhaitent auront de multiples occasions de faire valoir leur point de vue dans l'élaboration du projet.

On est vraiment devant une page blanche, dit-il. On a des objectifs en matière de développement, mais encore là il faut aller chercher le pouls de l'acceptabilité sociale et les grandes tendances qui vont se dégager auprès de la population et après, on pourra définir un concept qu'on va présenter de nouveau à la population avant qu'il fasse l'objet du PPU .

Le projet particulier d'urbanisme (PPU) auquel fait référence M. Murray permettra d'apporter des précisions quant à l'organisation des lotissements et s'insèrera dans le plan global d'urbanisme de la Ville. Son adoption est prévue à l'automne.

Auparavant, une consultation publique sur le projet se tiendra en ligne du 16 mai au 4 juin.

Les citoyens sont aussi conviés à deux ateliers de travail, les 25 et 27 mai.

D'après les informations de Marie-Christine Rioux