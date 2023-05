Le nombre de feux actifs augmente en Alberta, où de grandes chaleurs sont prévues

Nassima Way

Nassima Way

Le nombre de feux actifs est passé de 77 à 82 entre la mise à jour de la province publiée mercredi après-midi et jeudi matin.

Les pompiers luttent toujours pour tenter de circonscrire 23 d'entre eux. Plus de 80 pompiers venus du Québec, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick sont arrivés mercredi pour prêter main-forte aux équipes déjà déployées dans le centre et le nord de la province.

La même journée, les pompiers de l’Oregon et de l’Alaska ont été informés de l'état actuel des incendies de forêt en Alberta. Ils ont été affectés à leurs incendies et commenceront officiellement leur mission de 14 jours aujourd’hui , indique le ministère de la Foresterie de l’État de l’Oregon sur sa page Facebook.

Comme l’avait prédit Environnement Canada, les températures commencent à remonter dans la province, notamment dans le centre et le nord. Elles seront aussi accompagnées d’orages aujourd'hui et vendredi, des conditions propices au déclenchement de nouveaux feux en raison de la foudre.

Aucune précipitation n'est prévue pour la fin de semaine. Les maximums diurnes devraient être de l'ordre de 27 à 33 degrés. [...] Ces maximums diurnes seront de 10 à 15 degrés Celsius au-dessus des normales saisonnières , précise le bulletin de l’agence fédérale.

Il y a 13 ordres d’évacuation dans la province et 15 alertes. L’Alberta recense environ 17 386 évacués et 13 829 personnes se sont enregistrées dans un centre d'évacuation, selon le gouvernement albertain.