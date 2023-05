 8 premières bornes municipales pour les véhicules électriques à Halifax

Le conseil régional d'Halifax a aussi adopté un projet de règlement qui fixerait les frais pour les ces nouvelles bornes de recharge.

« Tout le monde en veut une, tout le monde en voit le besoin. C'est un bon début! » — Une citation de Tony Mancini, conseiller et président du comité permanent de l'environnement et de la durabilité

Les huit sites ont été choisis en fonction de l'infrastructure de recharge qui existe déjà, de la distance moyenne parcourue par les résidents et de la densité des bâtiments.

Les nouvelles bornes de recharge de véhicules électriques seront placées :

le long du chemin Alderney;

au centre St Margaret's à Upper Tantallon;

à la place Cole Harbour;

au rond-point Armdale;

à la bibliothèque JD Shatford à Hubbards;

au terminus de Bedford;

au centre Canada Games;

et à la bibliothèque de Musquodoboit Harbour.

Dix autres bornes seront ajoutées au cours de la prochaine année, et le conseiller Tony Mancini en promet d'autres dans les années à venir.

Ces bornes de recharge s’inscrivent dans la stratégie sur les véhicules électriques approuvée en 2021, qui recommandait la construction de 1100 bornes de recharge dans la ville sur 10 ans.

Les huit premières bornes de chargement de la municipalité ne sont que le début du virage électrique de la métropole néo-écossaise. Photo : iStock / m-imagephotography

À l'heure actuelle, la plupart des bornes se trouvent dans les stations-service ou les entreprises, mais d'autres municipalités de la Nouvelle-Écosse en ont aussi installé. Mahone Bay en avait huit en 2021 et New Glasgow en a installé trois en avril.

La plupart des nouveaux sites de la région d'Halifax auront un niveau 3 et deux bornes de niveau 2. Les utilisateurs paieront des frais fixes par session de recharge, plutôt que des frais basés sur la quantité d'électricité consommée.

Sarah Balloch supervise les programmes de véhicules électriques pour la fondation Clean en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Haley Ryan

Nous sommes ravis de voir plus d'infrastructures de recharge se mettre en place , dit Sarah Balloch, qui supervise les programmes de véhicules électriques pour la fondation Clean en Nouvelle-Écosse. Ce sera fantastique pour ceux qui conduisent déjà des véhicules électriques et ce sera vraiment merveilleux pour ceux qui l'envisagent

Sarah Balloch note une forte augmentation du nombre de véhicules électriques ces dernières années. La fondation répertorie environ 2000 véhicules électriques sur les routes de la Nouvelle-Écosse, contre environ 800 il y a deux ans.

Elle remarque aussi que plus de gens accèdent à leurs programmes de remise, qui couvrent les achats de véhicules électriques inférieurs à environ 55 000 $ et s'appliquent maintenant à plus de 40 modèles.

Emma Murphy a récemment installé un chargeur de véhicules électriques de niveau 2 au café et marché Uprooted à Musquodoboit Harbour. Photo : Gracieuseté de Makenna Reid

Emma Murphy est l'une de ces récentes acheteuses d’un véhicule électrique.

Celle qui dirige le café et marché Uprooted à Musquodoboit Harbour, rapporte qu'elle trouve son véhicule facile à utiliser lors d'excursions d'une journée et de déplacements quotidiens.

Elle a installé une borne de niveau 2 au café le mois dernier pour les clients et s'attend à ce qu'elle soit bien utilisée cet été par les personnes conduisant le long de la côte est.

C'est vraiment génial de commencer à en voir de plus en plus sur la route et d'entendre plus de gens intéressés , dit-elle.

C'est vraiment excitant de voir la transition se produire.

Avec les informations de Haley Ryan de CBC