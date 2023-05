Des camionneuses se mobilisent contre le trafic d’êtres humains

Il s'agit du septième camion du genre à circuler sur les routes de la province.

La traite des êtres humains est en augmentation ici en Ontario, en particulier le long du corridor de l'autoroute 401 , explique Shelley Walker, PDG et fondatrice de la Fédération des femmes du camionnage du Canada qui est à l'origine de cette campagne.

Conductrice de camions depuis plus de 30 ans, Mme Walker dit avoir été sensibilisée à la traite des êtres humains tout au long de sa carrière et qu'elle a l'impression qu'il n'existait pas de message cohérent à l'intention du public.

Elle a utilisé un premier camion pour porter la campagne en 2019 et a depuis obtenu l'adhésion d'autres camionneuses dans tout le pays.

Il y a souvent des signaux d'alarme de la traite des êtres humains dans les aires de repos ou les relais routiers et ils peuvent être repérés au grand jour si les gens savent ce qu'il faut surveiller, explique-t-elle.

Je pense que l'un des plus grands mythes est le fait que les gens croient que ce sont des personnes dans une caravane qui passent clandestinement la frontière. Nous parlons ici de trafic sexuel domestique, qui est en augmentation au Canada. Souvent, les gens me disent que cela n'arrive pas, pas dans mon Canada. C'est pourtant le cas , souligne-t-elle.

Le camion-remorque qui sera conduit par des apprentis conducteurs va circuler dans les environs de London, Chatham et Tilbury sur des routes à la fois rurales et urbaines.

Apprendre à reconnaître les signes

Le camion qui sert de panneau d'affichage roulant montre notamment les signes d'appel au secours qui peuvent être utilisés par une personne pour indiquer qu'elle se sent menacée et qu'elle a besoin d'aide.

Les parents et les enfants devraient apprendre à reconnaître les signes indiquant qu'une personne est peut-être victime de la traite des êtres humains, note Melissa Wilkins, coordinatrice des services aux victimes au sein des services aux victimes de London et Middlesex.

Si votre instinct vous dit qu'il pourrait y avoir un problème, n'intervenez pas, mais appelez le 9-1-1 et indiquez que vous soupçonnez un trafic d'êtres humains, et notez autant que possible où et à quoi ressemblent les individus, et partagez cette information avec les services d'urgence qui peuvent prendre les devants et offrir un certain soutien , explique Mme Wilkins.

Pour le maire de London, les campagnes de sensibilisation de ce genre sont crutiales dans la lutte contre le trafic d'êtres humains. Il note que la position géographique de London et son accès aux autoroutes en font une plaque tournante pour la traite des êtres humains, le trafic et l'exploitation sexuels.

En 2020, 65 % des cas de traite des êtres humains signalés par la police canadienne ont eu lieu en Ontario, selon le Centre canadien de la statistique juridique et communautaire.

Avec des informations de CBC