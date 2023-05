La Sépaq offre de nouveaux emplacements aux adeptes de camping

Les emplacements offerts visent à la fois les nouveaux emplacements de camping, de prêt-à-camper, de chalet ou de camp rustique,

À Orford, une offre de prêt-à-camper Étoile s'ajoute. Il s'agit d'un concept clé en main de camping dans le secteur du Lac-Stukely.

Il va y avoir 15 nouvelles unités. [...] On y retrouve trois grands lits, du chauffage, de l'éclairage d'appoint et les commodités pour faire la cuisine. Elles sont vraiment géniales pour les familles et ça inclut un espace pour manger à l'intérieur, alors si jamais il pleut, on est à l'abri, explique la conseillère en relation avec les médias à la SÉPAQ , Olivia Jacques.

« Les prêts-à-camper Étoile, c'est un de nos concepts préférés de nos clients. » — Une citation de Olivia Jacques, conseillère en relation avec les médias à la SÉPAQ

Pour cet hébergement, les débuts de séjour peuvent commencer dès le 18 juillet.

Après des années de pandémie où l'achalandage a explosé, la situation est revenue à la normale.