Saguenay recherche une entreprise pour gérer la traverse en ponton à la marina de Shipshaw

Un appel d’offres a été publié à ce sujet mercredi.

Le ponton, qui peut transporter 12 passagers, appartient à la Ville. Pendant de nombreuses années, le capitaine était employé par Saguenay.

Depuis sa retraite, l’an dernier, on s’est tourné vers le privé. La compagnie qui a opéré la traverse l’an dernier est admissible à soumissionner à nouveau. Suivant les règles, on va en appel d’offres afin que toutes les parties intéressées puissent soumissionner aussi , a expliqué le porte-parole de la Ville, Dominic Arseneau.

À ce stade, il n’est pas possible de mettre un chiffre sur la valeur du contrat ni statuer sur sa durée.

Dominic Arseneau précise que l’avenir de la traverse, qui relie les deux rives du Saguenay et qui est accessible par le circuit cyclable, n’est pas lié à la vente de la Marina et que le service perdurera quoi qu’il advienne.

On sait que le courtier immobilier Jean-François Potvin a déposé une offre d’achat pour relancer la marina et que sa proposition a été acceptée par Saguenay. Il propose d’acquérir le bâtiment et ses dépendances au coût de 316 000 $ pour y aménager un restaurant, un bar et de l’hébergement.

Certains détails restent à ficeler, mais la transaction devrait être officialisée sous peu.