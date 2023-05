Pas de sursis pour les propriétaires non assurés touchés par Fiona

Le gouvernement fédéral ne contournera pas ses règles pour aider les propriétaires non assurés de la Nouvelle-Écosse qui ont subi des dommages lors du passage de la tempête post-tropicale Fiona.

Le ministre de la Protection civile Bill Blair dit que les critères d'admissibilité sont parfaitement clairs et uniformes dans tout le pays. Et par souci d'équité, il ne fera pas exception.

Les personnes qui n'ont pas souscrit à de l’assurance contre les dommages causés par le vent et la pluie ne sont pas admissibles au programme national des Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC). Le programme est administré par la province, mais financé par le gouvernement fédéral et c’est Ottawa aussi qui établit les critères d'admissibilité.

Plus tôt cette année, la Nouvelle-Écosse a demandé au ministre Blair une interprétation mise à jour afin que les dommages causés par le vent et la pluie puissent être pris en compte dans le cadre du programme.

Depuis plus de 50 ans, ces critères d'admissibilité sont en place , rappelle Bill Blair. Et il a été bien articulé pour chaque province et territoire, exactement quelles dépenses sont éligibles pour un remboursement.

Le ministre de la Protection civile, Bill Blair, ne fera pas d'exception au programme national des Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC). Photo : La Presse canadienne / Fred Chartrand

L’AAFCC est conçu pour les circonstances où l'assurance n'est pas disponible, comme les inondations terrestres, qui ne peuvent pas être assurées dans certaines parties du pays.

Malheureusement, lors de l'ouragan Fiona, certains des dommages étaient le résultat direct de frais assurables , explique le ministre Blair. Et donc, si les gens choisissent de ne pas souscrire d'assurance, ça ne rend pas ces dépenses admissibles.

Terra Babstock entre dans cette catégorie. Fiona a causé des dommages à sa maison de Glace Bay qui ont coûté plus de 60 000 $ à réparer. Avant la tempête les coûts pour s’assurer auraient été trop importants.

J'avais besoin de trop de rénovations dans ma maison pour pouvoir obtenir une assurance , explique-t-elle. J'ai dû faire tous les nouveaux travaux électriques. Et j'ai dû déplacer mon réservoir d'huile d'une zone de la maison à une autre zone de la maison parce qu'il n'était pas sûr là où il se trouvait.

Terra Babstock est à l'université et son mari est retraité.

Je n'avais tout simplement pas l’argent pour faire tout cela , dit-elle.

Un arbre s’est abattu sur cette maison de Sydney, en Nouvelle-Écosse, lors du passage de la tempête post-tropicale Fiona. Photo : Radio-Canada / Paul Legere

Bill Blair déclare que la province est libre de fixer ses propres critères d'admissibilité et de payer à ses propres frais toute réparation non couverte par le programme fédéral.

Le premier ministre Tim Houston n’a pas dit si son gouvernement ira en ce sens. Au lieu de cela, il a dit qu'il voulait plus de clarté sur l’AAFCC.

Nous aurons ces discussions avec le gouvernement fédéral pour nous assurer que nous comprenons les règles entourant le programme, et nous pouvons utiliser ces programmes aussi efficacement que possible pour aider les Néo-Écossais , a déclaré Houston.

Pendant ce temps, l'eau a traversé le toit endommagé de Terra Babstock.

Je ne pense pas que ce soit juste. Ils devraient pouvoir aider les personnes qui en ont besoin , dit-elle.

L’organisme sans but lucratif Mennonite Disaster Service (MDS) est intervenu et effectue actuellement les réparations nécessaires. Sans cette aide, Terra Babstock et son mari auraient été forcés de déménager.