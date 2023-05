Ottawa valide son plan pour dynamiser la nuit dans la capitale fédérale

Ce plan vise notamment à élargir et à promouvoir des activités et des expériences liées à la vie nocturne entre 18 h et 6 h, et à créer un environnement nocturne plus dynamique, diversifié, inclusif, viable, sécuritaire et encadré dans l’ensemble de la ville , explique la Municipalité par voie de communiqué.

Parmi les mesures envisagées, la Municipalité entend, entre autres, créer et valoriser des activités festives pour les familles d’ici 2025 et mettre à la disposition de ses citoyens une salle de musique et d’activités publiques d’une capacité de 1500 à 2000 personnes, en plus d’une autre salle d’une capacité de 500 à 2000 personnes, d’ici 2026.

Selon les chiffres de la Ville, l’économie nocturne d’Ottawa représentait plus de 1,5 milliard de dollars de dépenses, en 2019, soit près de 30 % des 5,5 milliards de dollars dépensés pendant la journée.

En 2023, ce plan d’action doit permettre d’établir le cadre du Bureau du commissaire de la vie nocturne qui sera lancé en 2024.

Il s’agira de faire la promotion de la participation des résidents, des visiteurs et des entreprises à l’économie de la vie nocturne dans chaque quartier et dans l’ensemble de la ville. Le plan doit aussi proposer des modifications aux règlements, politiques, procédures et services de la Ville favorables à l’économie de la vie nocturne.

Le Bureau du commissaire de la vie nocturne doit émettre d’autres recommandations dans le cadre du plan d’action. Un compte rendu sur les progrès relatifs au plan d’action est attendu d’ici la fin de 2024.

Le maire d'Ottawa Mark Sutcliffe (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

Ces dernières semaines, le maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe s’était montré très favorable à cette initiative.

Je crois que nous pouvons faire beaucoup plus pour promouvoir la vie nocturne, la musique et le divertissement , avait-il souligné lors d’une présentation devant le comité des finances et des services organisationnels de la Ville d’Ottawa, début mai.

D’autres villes ailleurs dans le monde ont connu du succès en mettant en valeur leur économie nocturne. C’est le cas notamment de Londres, qui a un tsar nocturne, et New York a un bureau de la vie nocturne.