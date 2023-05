Un policier meurt dans la fusillade à Bourget, jeudi matin

Un des trois policiers blessés par balle lors d'une intervention, jeudi matin, à Bourget, dans la municipalité de Clarence-Rockland, dans l'est ontarien, est mort.

L'événement s'est déroulé jeudi matin, peu après 2 h, non loin du centre du village, sur la rue Laval.

Le village de Bourget se situe dans la municipalité de Clarence-Rockland, dans l'est ontarien. Photo : Radio-Canada

Le détachement de Russell de la Police provinciale de l'Ontario (PPO) indique que trois agents se sont rendus sur les lieux de l'incident en réponse à un appel pour trouble domestique. Une personne leur avait signalé avoir entendu des coups de feu.

Lors de leur intervention, les trois agents de police ont essuyé des coups de feu tirés par un homme depuis son domicile, raconte la PPO sur Twitter. Les trois policiers ont été transportés au campus Civic de l'Hôpital d'Ottawa.

Deux personnes ont été conduites au campus Civic de l'Hôpital d'Ottawa. Photo : S.B.

L'un d'eux est finalement mort des suites de ses blessures. Le commissaire de la PPO, Thomas Carrique, a confirmé qu'il s'agit du sergent Eric Mueller.

Les deux autres agents sont en convalescence à l'hôpital, précise la PPO , sur son compte Twitter.

Une personne a été placée en détention.

Un périmètre de sécurité a été érigé dans le secteur. La PPO précise toutefois qu'il n'y a pas de danger pour le public.

Un périmètre de sécurité est érigé. Les médias sont tenus loin de la scène. Photo : Radio-Canada / Claudine Richard

Le Service de police d'Ottawa (SPO) s'est rendu sur les lieux pour aider les équipes de la PPO .

Une communauté sous le choc

Les réactions sont nombreuses depuis la nouvelle du décès de l'agent Mueller.

Le maire de Clarence-Rockland, Mario Zanth, est apparu très émotif au micro de l'émission Les matins d'ici.

« Notre communauté est sous le choc. On a tout de suite dit aux autorités : tout ce dont vous avez besoin, vous l'avez. N'importe quoi. On travaille avec les autorités pour leur donner le soutien nécessaire. » — Une citation de Mario Zanth, maire de Clarence-Rockland

Le maire a aussi mentionné que les citoyens peuvent appeler le 211 pour obtenir des ressources en santé mentale. L'élu a indiqué qu'il va se rendre sur le terrain, plus tard, jeudi.

Sur le terrain, Jessica Benoit, résidente de Bourget, était sous le choc.

C'est habituellement tranquille ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le meilleur ami de mon fils habite dans cette rue. On est un peu inquiet pour lui et sa famille.

Jessica Benoit, une résidente de Bourget, était sous le choc après la fusillade. Photo : Radio-Canada

La classe politique réagit

La classe politique aussi a vivement réagi, comme le député provincial de Glengarry-Prescott-Russell, Stéphane Sarrazin, en entrevue à l'émission Les matins d'ici.

On pense que ces choses-là arrivent dans les grandes villes, mais de voir ça dans nos petites communautés, c'est surprenant. Nos pensées sont avec les familles des trois policiers. On sera là pour eux.

Son homologue fédéral, Francis Drouin, a souligné sur les réseaux sociaux que personne ne souhaite se réveiller avec ce genre de nouvelle , le matin.

Cela nous rappelle que les policiers risquent leur vie pour protéger le public , a-t-il ajouté.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a réagi à ces terribles nouvelles en provenance de Bourget, en Ontario, ce matin .

J’offre mes plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues du sergent Eric Mueller de la PPO , qui a été tué dans l’exercice de ses fonctions, et je pense aux deux policiers blessés , a-t-il gazouillé.

De son côté, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a adressé ses condoléances aux collègues du sergent Mueller et à sa famille, sur Twitter.

À travers le pays, de nombreux corps policiers ont eux aussi envoyé des messages de soutien à la PPO .

Avec les informations de Claudine Richard