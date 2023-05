Maison Gabrielle-Roy : sans direction générale pendant plusieurs mois, 2022 a été un défi

Lors de l'assemblée générale annuelle du musée, mercredi soir, la présidente du conseil d'administration, Louise Plamondon, a indiqué que l'année avait commencé sur les chapeaux de roue.

Elle souligne que la Dictée Gabrielle Roy en mars 2022, qui célébrait alors son cinquième anniversaire, a bien fonctionné, attirant la participation de gens partout au Canada et autour du monde.

Louise Plamondon note également que la Dictée Gabrielle-Roy Junior, qui en était à sa première année, a aussi connu du succès, puisqu'environ 1300 élèves y ont participé.

Coup de tonnerre, en avril, Sébastien Gaillard, notre [ancien] directeur général nous a annoncé qu'il quittait son poste , rappelle-t-elle.

La Maison Gabrielle-Roy fonctionne à cause d'une direction générale appuyée du conseil d'administration. Ça a été un grand défi pour nous de maintenir l'ouverture du Musée pendant les mois importants de l'été. Heureusement, avec les membres du CA qui ont mis la main à la pâte, on a pu trouver des employés d'été et ouvrir.

Malgré ces embûches, plus de 200 personnes ont visité le musée, situé au 375 rue Deschambault à Winnipeg, durant l'été 2022. Cette partie-là a été un succès , reconnaît Louise Plamondon.

En fin d'année, le nouveau directeur général a été embauché. Jacques Desaulniers est entré en poste le 5 janvier 2023.

Plusieurs défis à relever

La Maison Gabrielle-Roy fait face à des défis financiers, comme plusieurs musées au Manitoba, indique Louise Plamondon.

Pour 2022, le bilan financier présente un déficit de 10 800 $. L'année précédente, en 2021, marquée par la pandémie, le manque à gagner était plus important, soit près de 45 500 $.

Pour Louise Plamondon, avoir une nouvelle direction générale en place permettra de stabiliser les finances du musée.

Il faut toujours travailler très fort pour obtenir les fonds nécessaires pour fonctionner. C'est là le rôle important de notre DG. Il doit développer une programmation, mais pour la mettre en œuvre, il doit avoir des fonds , explique-t-elle.

Dans son allocution, le directeur général Jacques Desaulniers a indiqué que jusqu'à maintenant, il s'occupe de clore d'anciens dossiers et de faire des demandes de subventions . Il ajoute pouvoir s'occuper de plus en plus de la relance de la programmation , souhaitant faire découvrir Gabrielle Roy à un nouveau public.

Jacques Desaulniers est entré en fonction le 5 janvier 2023 comme nouveau directeur général de la Maison Gabrielle-Roy à Saint-Boniface. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Trevor Lyons

Au cours des prochains mois, la Maison Gabrielle-Roy proposera des activités dans le cadre des jeudis de la Francophonie organisées par le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba.

Le 1er juin, une tournée du circuit littéraire est prévue, présentant les lieux que fréquentait la célèbre écrivaine à Saint-Boniface. Pour moi, ce partenariat c'est une façon que la Maison Gabrielle-Roy puisse reprendre son rôle important dans la communauté , affirme Louise Plamondon.

L'autre défi, dit-elle, est de trouver des bénévoles, alors que les visites guidées du musée sont pilotées par le directeur général ou des bénévoles. Un seul employé travaille au musée à temps plein, soit le directeur général Jacques Desaulniers.

Quand on a des groupes scolaires et des requêtes, il faut trois ou quatre personnes dans la Maison pour faire les tournées comme on souhaite les faire. Plus l'équipe est grande, plus on a de la flexibilité. Une douzaine de bénévoles ne serait pas de trop , soutient Mme Plamondon.

En plus des visites guidées, la présidente du conseil d'administration rappelle qu'il y a des tâches d'entretien de la maison, mais aussi du terrain à l'extérieur.

L'année 2023 marque le 20e anniversaire du moment où la Maison Gabrielle-Roy est officiellement devenue un musée. Le bâtiment a été construit en 1905 et c'est là qu'a vécu la célèbre autrice Gabrielle Roy pendant sa jeunesse.