Régimes de retraite municipaux : autre jugement en demi-teinte sur la Loi 15

La Loi 15 sur les régimes de retraite municipaux, en vigueur depuis 2014 au Québec, porte atteinte à la liberté d’association des participants, conclut la Cour d’appel. Elle déclare invalide la mesure permettant aux villes de suspendre l’indexation des rentes des retraités, mais maintient les dispositions visant les travailleurs actifs au nom de la santé financière et de la pérennité des régimes.

Le Tribunal a rendu mercredi sa décision dans l’affaire qui oppose l’Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec et plusieurs autres associations d’employés, de cadres et de retraités du monde municipal au Procureur général du Québec (PGQ).

Les deux parties avaient chacune contesté différentes conclusions d’un jugement rendu le 9 juillet 2020 par la Cour supérieure, qui avait invalidé certaines dispositions de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, mieux connue sous le nom de Loi 15.

Indexation suspendue

Le juge Benoit Moulin avait déclaré anticonstitutionnelle la mesure autorisant les municipalités à suspendre l'indexation automatique des rentes des employés retraités tant et aussi longtemps que les déficits leur étant imputables n’ont pas été remboursés.

Il avait toutefois maintenu les dispositions prises à l’égard des cotisants actifs, dont l’introduction d’une formule de partage des coûts des régimes entre les employés et les organismes municipaux (y compris des déficits), l’établissement d’un fonds de stabilisation, lui aussi à coûts partagés, et la fin de l’indexation automatique des rentes.

Entrée en vigueur le 5 décembre 2014 sous le gouvernement libéral de Philippe Couillard, la Loi 15 avait été pilotée par Pierre Moreau (photo), alors ministre des Affaires municipales. (Photo d’archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Même si l'analyse de la Cour d’appel du Québec est différente à plusieurs points de vue de celle de la Cour supérieure, sa décision maintient en quelque sorte celle rendue en première instance : le tribunal cautionne les mesures touchant les employés actifs et invalide celles visant les retraités.

Dans sa décision de 2020, le juge Moulin avait rejeté les contestations constitutionnelles des dispositions de la Loi 15 touchant les participants actifs aux régimes de retraite.

Mesures compensatoires

Malgré le retrait du champ de la négociation collective de plusieurs aspects importants des régimes de retraite, comme le partage à parts égales des coûts, le juge n’y voyait pas d’atteinte substantielle à la liberté d’association des cotisants puisque des mesures compensatoires peuvent être négociées avec l’employeur pour pallier les effets financiers de la loi.

S’appuyant sur les constats du rapport déposé en avril 2013 par le comité d’experts dirigé par Alban D’Amours, lequel avait mis en lumière la dégradation de la situation financière des régimes de retraite municipaux, en particulier ceux à prestation déterminée, le juge Moulin avait souligné que la Loi 15 se rapportait à des préoccupations urgentes et réelles .

Le projet de loi 3, devenu la Loi 15, avait donné lieu à une forte mobilisation des employés municipaux partout au Québec, notamment à Montréal (photo). (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Puisqu’elles visaient à assurer la pérennité des régimes, les dispositions contenues dans la loi constituaient, à ses yeux, une atteinte minimale à la liberté des participants actifs.

Les juges de la Cour d’appel Robert Mainville, Suzanne Gagné et Jocelyn F. Rancourt concluent eux aussi que la précarité financière des régimes de retraite municipaux justifie l’adoption des dispositions de la Loi 15 concernant les cotisants actifs.

Une entrave, tranche la Cour d'appel

Or, contrairement au juge Moulin, le juge Mainville est d’avis que ces dispositions constituent bel et bien une entrave substantielle à la liberté d’association, un droit fondamental reconnu par la Charte canadienne des droits et libertés.

On doit conclure que les mesures prévues par cette loi compromettent substantiellement la liberté des employés du secteur municipal de négocier collectivement dans le cadre d’un processus véritable pour réaliser des objectifs communs concernant plusieurs aspects cruciaux de l’une de leurs principales conditions de travail, soit les régimes de retraite , peut-on lire dans la décision diffusée mercredi.

Le juge Mainville considère toutefois que cette entrave à la liberté d’association des participants actifs est justifiée en vertu de l’article premier de la Charte, qui prévoit que les droits et libertés ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique .

La loi modifiant les régimes de retraite avait été réclamée par de nombreux élus municipaux, dont le maire de Québec de l’époque, Régis Labeaume. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

À noter que la juge Gagné a souscrit aux motifs du juge Mainville, mais pas le juge Rancourt, qui a mis de l’avant des motifs concourants.

La décision rendue mercredi par la Cour d’appel du Québec maintient donc les dispositions de la Loi 15 se rapportant aux cotisants actifs, comme l’avait fait la Cour supérieure avant elle.

En ce qui a trait aux dispositions de la loi concernant les retraités, les juges Mainville, Gagné et Rancourt estiment qu’elles constituent des entraves substantielles à la liberté d’association. Ils les déclarent invalides sur le plan constitutionnel. Là encore, le résultat est identique à celui contenu dans la décision du juge Moulin.

Pas voix au chapitre

En 2020, le magistrat avait fait remarquer que contrairement aux participants actifs, qui ont la possibilité de négocier des compensations avec l’employeur pour tenir compte des effets financiers de la Loi 15, les retraités n’ont pas voix au chapitre puisque l’organisme municipal peut décider seul s’il applique ou non la suspension de l’indexation automatique et le pourcentage du déficit qu’il leur impose de supporter.

En somme, à l’égard des retraités, la Loi 15 autorise une partie à modifier seule des stipulations prévues dans des conventions collectives ou autres ententes qui s’appliquaient à eux alors qu’ils occupaient leur emploi. Ce faisant [elle] porte atteinte à leur droit au processus de négociation collective [ce qui] constitue une entrave substantielle à la liberté d’association , écrivait le juge Moulin.

Marc Ranger, alors directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique, avait agi à titre de porte-parole de la Coalition syndicale pour une libre négociation. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

La Cour d’appel du Québec en arrive au même constat. Elle souligne que même si l’organisme municipal qui suspend l'indexation automatique des rentes doit donner aux retraités l’occasion de se faire entendre lors d’une seule et unique séance d’information, rien ne l’oblige à tenir compte de leurs doléances .

Dans ce contexte, le retrait unilatéral d’un droit issu de la négociation collective, soit l’indexation automatique de la rente, et ce, sans égard aux droits acquis des retraités, combiné à l’absence d’un processus de négociation et d’arbitrage de différends constituent des entraves substantielles à la liberté d’association , tranche le tribunal.

Pas de réaction immédiate

Invitée à commenter la décision de la Cour d’appel, la Ville de Québec a indiqué à Radio-Canada qu’elle prendrait le temps d’analyser le jugement et ses implications avant de réagir.

Idem du côté du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) au Québec, l’un des principaux membres de la Coalition syndicale pour la libre négociation

Nous prenons acte de la décision. Maintenant, il faut prendre le temps de bien lire, d’analyser et d’étudier la portée du jugement. Nous discutons aussi avec les autres syndicats dans cet important dossier afin d’évaluer ce que devraient être les prochaines mesures à prendre , a indiqué par voie de communiqué la directrice du SCFP-Québec, Marie-Hélène Bélanger.

Avec la collaboration de Yannick Bergeron, de Louise Boisvert et d'Audrey Paris