Grève au cimetière Notre-Dame-des-Neiges : 200 cercueils attendent d’être inhumés

Des familles de défunts s'impatientent auprès des employés du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, à Montréal, en raison d'une grève du personnel de bureau et d'entretien qui perdure depuis janvier.

Impossible de se recueillir auprès des pierres tombales, puisque les grilles du cimetière sont closes, faute de personnel à l'ouvrage.

La situation a aussi retardé des centaines d'enterrements, et par la force des choses, rendu le deuil des proches encore plus difficile.

C’est le cas d’Enza Lucifero, qui attend depuis quatre mois pour faire ses derniers adieux à son père, décédé le 14 janvier. Charmé par le Mont-Royal et la nature, il avait choisi le cimetière Notre-Dame-des-Neiges pour son dernier repos.

« Pour moi, ça devient inhumain, parce qu'en fait, on n'a même pas pu faire le deuil, pour lui. » — Une citation de Enza Lucifero, proche d'un défunt

Il faut qu'ils [les employés du cimetière, NDLR] prennent leur responsabilité pour nous, les familles endeuillées , implore-t-elle.

Depuis le début de la grève, 200 cercueils se sont accumulés dans un reposoir frigorifique dans l’attente d’une inhumation.

Tout ce qu'on souhaite, c'est qu'une solution soit identifiée le plus tôt possible pour que les familles qui sont en deuil aient le service dont elles ont besoin , explique la directrice générale de la corporation, Annie St-Pierre.

Négociation dans l'impasse

Pour le président des employés du cimetière, Patrick Chartrand, la solution est pourtant simple : Donnez-nous une augmentation de salaire, puis on ne se battra pas longtemps pour ce salaire-là.

Dans un effort de dénouer l’impasse, Québec a nommé deux médiateurs au dossier. Sans résultat.

J'insiste pour que les parties cherchent des compromis, trouvent un terrain d'entente, et règlent ce conflit de travail dans les meilleurs délais possibles , a insisté le ministre du Travail du Québec, Jean Boulet.

Ouvert pour la fête des Mères

La Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal, qui gère le cimetière, a annoncé que le portail sera ouvert ce dimanche pour la fête des Mères. L'accès pourrait est restreint dans certains secteurs, a-t-on avisé, en raison des débris laissés derrière suite à l'épisode de verglas survenu début avril.

Avec ses allées qui s’étendent sur 33 kilomètres, le cimetière Notre-Dame-des-Neiges est le plus grand cimetière catholique au Canada. Plus de 9000 personnes y ont été inhumées depuis sa fondation en 1854, dont le hockeyeur Maurice Richard, le poète Émile Nelligan et l’auteure-compositrice-interprète La Bolduc.

Avec les informations de Gabrielle Proulx