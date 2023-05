Plafonnement ou subvention des loyers, le sujet s’invite dans la campagne électorale

Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de contrôle des loyers , déplore Courtney Townsend, une mère célibataire de Calgary, qui était satisfaite de son allocation de logement, jusqu'à ce que son loyer ait augmenté pratiquement du même montant.

Pour elle, ce serait formidable si [le gouvernement provincial] mettait en place une mesure limitant l'augmentation des loyers à un certain montant chaque année, ou tous les 2 ans .

La flambée des loyers et la rareté de l'offre incitent de plus en plus d'Albertains et de groupes communautaires à réclamer un contrôle des loyers. C'est le cas notamment de deux organismes, Calgarians for Housing is a Human Right, et Edmonton's Interfaith Housing Society, qui ont organisé un rassemblement public dimanche.

Mais d'autres défenseurs et économistes affirment que la situation est plus complexe.

Arguments contre arguments

L'Alberta est l'une des rares provinces à ne pas fixer de limite à l'augmentation des loyers par les propriétaires. Elle fixe seulement la fréquence de cette augmentation à une fois par an. Le gouvernement provincial offre des subventions aux Albertains à faibles revenus, bien que des milliers de personnes qui y ont droit soient sur une liste d'attente.

Mais même parmi les défenseurs et les économistes, il y a un débat sur la question de savoir si le contrôle des loyers ou les subventions sont la solution.

Tim Richter, président-directeur général de l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance, plaide en faveur d'une forme de contrôle des loyers dans la province. Les propriétaires pourraient être autorisés à augmenter les loyers, mais à un taux correspondant à l'inflation et à un profit raisonnable pour leur investissement , estime-t-il.

Pour l’économiste Moshe Lander de l'Université Concordia, le contrôle des loyers serait la pire des solutions, car elle ne règlera pas le problème de fond. Il est absolument dévastateur pour toute ville qui le met en œuvre. Ce qui semble être un problème temporaire pour quelques-uns deviendra un problème permanent.

Ronald Kneebone, économiste au département de politiques publiques de l'Université de Calgary, est favorable aux subventions et soutient que le contrôle des loyers ne profite qu'aux locataires actuels, alors qu’ une bonne politique publique prend soin d'introduire des politiques qui aident à la fois les locataires actuels et futurs .

Un sujet complexe

Sasha Tsenkova, professeure d'urbanisme à l'école d'architecture, d'urbanisme et de paysage de l'Université de Calgary, estime pour sa part que les subventions sont un moyen rapide d'atténuer le stress que ressentent de nombreux locataires.

Mais, explique-t-elle, il y a un risque inhérent : lorsque l'on introduit une aide au loyer ou une allocation de logement, cela déclenche automatiquement une augmentation des loyers .

Selon elle, les gouvernements doivent comprendre la complexité de la situation et trouver un équilibre entre des politiques telles que le contrôle des loyers, l'aide sociale et la promotion d'un plus grand nombre de logements locatifs et de logements locatifs à bas prix.

Alors que le parti de Rachel Notley n'a pas de position tranchée sur le sujet, la formation politique de la première ministre Danielle Smith se dit opposée au contrôle des loyers. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Les positions du PCU et du NPD

Lors d'une conférence de presse du 22 mars, Jeremy Nixon, le ministre des Aînés, des Services communautaires et des Services sociaux, avait fait savoir que le Parti conservateur uni de l'Alberta (PCU) se concentrait plutôt sur l'augmentation de l'offre de logements subventionnés et sur le programme de supplément au loyer.

Le PCU a également lancé un programme de paiements temporaires d'abordabilité qui aide les personnes âgées et les familles avec enfants dont le revenu familial est inférieur à 180 000 $.

Si le parti au pouvoir se dit opposé au contrôle des loyers, le Nouveau Parti démocratique (NPD) n'a pas de position définie. Il se dit toutefois ouvert à des discussions en cas de victoire aux élections provinciales du 29 mai.

Le NPD promet par ailleurs de construire 8500 logements subventionnés supplémentaires et de fournir une aide au loyer à 11 000 ménages albertains de plus.

Parmi les autres formations politiques, le parti vert préconise un plafonnement des loyers à 1,5 %, le parti albertain propose une stratégie plus large de soutien aux revenus et la Coalition loyauté Wildrose n'a pas de programme en matière de logement.

Avec les informations de Karina Zapata