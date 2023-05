Zone industrialo-portuaire : Saguenay n’aura pas à rembourser les 105,5 M$

Bien qu’il s’agisse d’un prêt, la Ville de Saguenay n’aura pas à rembourser la somme de 105,5 millions de dollars consacrée au développement de la zone industrialo-portuaire (zone IP). Le ministre de l'économie et de l'innovation, Pierre Fitzgibbon, l’a confirmé à des élus du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Radio-Canada révélait la semaine dernière la confusion entourant la forme que devrait prendre la somme réservée par Québec à la zone IP.

Une rencontre s’est tenue mercredi à Québec. La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, quatre préfets et les cinq députés caquistes de la région ont participé à ce rendez-vous.

La représentante du conseil municipal de Saguenay est d'avis que le premier ministre François Legault a honoré sa promesse électorale. Elle s'était montrée claire, plus tôt cette semaine, en réclamant un chèque de 105,5 millions de dollars et non un prêt de Québec.

Ce n’est pas une subvention, mais ça remplit ce qu’on avait demandé, donc, de ne pas charger sur le compte de taxes de Saguenay. C’est un prêt, mais via des redevances. Ce ne sont pas les gens qui vont payer le prêt, mais probablement, des entreprises et des industries. Il y a des modalités à accrocher. Je suis extrêmement rassurée , a expliqué Mme Dufour.

Julie Dufour est toutefois demeurée vague quant aux modalités de remboursement du prêt. Nos équipes de fonctionnaires sont entrain d’écrire les protocoles et principes de redevance. On n’est pas encore dans la fine point de tout. Ce qui est important à l’heure actuelle pour les gens, c’est de se dire que l’engagement qui a été promis est livré. C’est clairement pas Ville de Saguenay qui sera tributaire d’un remboursement de prêt. C’est vraiment le gouvernement qui s’en vient investir, ici, en région , a-t-elle mentionné au terme de la rencontre.

La mairesse de Saguenay ne s'attend pas à ce que les travaux permettant d'accueillir de grandes entreprises sur la zone industrialo-portuaire ne débutent avant l'an prochain.

Avec les informations de Michel Gaudreau