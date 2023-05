Face à la menace du syndrome du museau blanc : sortir les chauves-souris de l’ombre

Depuis sa première apparition en Amérique du Nord en 2006, le syndrome du museau blanc a tué plus de six millions de chauves-souris dans l’est du continent. Il s’est répandu progressivement, jusqu’à atteindre l'État de Washington, en 2017, et la Colombie-Britannique, en avril 2023.

Maintenant qu’on sait que le champignon est arrivé, c’est juste une question de temps avant qu’on en voit l’impact sur les chauves-souris. C’est vraiment difficile de suivre l’évolution de cette maladie , témoigne Aaron Aguirre, étudiant à l' UBC , à l’Institut pour les ressources, l'environnement et la durabilité.

Le syndrome du museau blanc se manifeste par un champignon blanc sur le museau des chauves-souris. Celles qui en sont atteintes se réveillent fréquemment pendant leur hibernation, épuisent les ressources qu'elles ont emmagasinées pour l'hiver, ce qui peut causer leur mort. Photo : Ryan von Linden/New York Department of Environmental Conservation/AP

Cet été, Aaron Aguirre récoltera des données sur les populations de chauves-souris dans une trentaine de parcs du Grand Vancouver, accompagné de son codirecteur de thèse, Matthew Mitchell, et de quelques étudiants de premier cycle de l' UBC .

L'état précis de leur population est toujours méconnu, ces espèces étant petites, volatiles, et nocturnes. Un peu insaisissables , résume Aaron Aguirre. Or, comprendre les points chauds de cette espèce et la manière dont elle interagit avec ses écosystèmes est devenu plus urgent depuis que la maladie a été détectée en Colombie-Britannique, affirme-t-il.

Parmi les 15 espèces de chauves-souris recensées en Colombie-Britannique par l’association Bats BC, 2 sont classées sur la Liste des espèces en péril au Canada. La petite chauve-souris brune en fait partie et elle est particulièrement vulnérable au syndrome du museau blanc, déplore Aaron Aguirre.

« Cette maladie a déjà un impact très important sur les chauves-souris, surtout dans l'est de l'Amérique du Nord. On a vu des taux de mortalité de 90 à 98 % dans certaines populations. » — Une citation de Aaron Aguirre, étudiant à l'UBC

Cette espèce est menacée de façon imminente , confirme le gouvernement fédéral sur son décret d’inscription d’urgence de la petite chauve-souris brune, vu l'état de contagion du syndrome.

Des impacts anticipés

Le déclin des chauves-souris est d’autant plus alarmant que ces espèces sont essentielles pour contrôler les populations d’insectes, notamment les parasites agricoles. Une étude américaine  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) a révélé en 2011 que la perte des chauves-souris se mesurerait à plus de 3,7 milliards de dollars de pertes annuelles dans l'économie agricole américaine.

Au Canada, le gouvernement dit estimer avec suffisamment de certitudes que l'absence des chauves-souris aurait un effet négatif sur les secteurs agricoles et forestiers, ainsi que sur les municipalités; les rendements de cultures se retrouvant réduits et de l'utilisation de pesticide accentuée.

« Si vous aimez manger, vous pouvez remercier les chauves-souris. » — Une citation de Aaron Aguirre, étudiant à l'UBC

De petites étiquettes radio installées sur les chauves-souris capturées serviront entre autres à localiser leurs perchoirs. Photo : Fournie par Aaron Aguirre

Une réputation non méritée?

Au-delà de l’impact économique, étudier ces espèces est une occasion fascinante et unique de comprendre comment les humains coexistent avec la faune sauvage urbaine, dit Aaron Aguirre.

L'étudiant s'intéresse spécifiquement à l'impact de l’urbanisation sur ces espèces, dans le cadre de sa recherche. Elles bénéficient des structures construites par l'homme, car elles y établissent leurs perchoirs diurnes, mais Aaron Aguirre se questionne sur les conséquences d'un niveau trop important d’urbanisation sur leur alimentation.

Pour lui, il est temps de redorer le blason des chauves-souris.

« On les a associées à des créatures sombres et maléfiques, à la rage aussi, mais une fois qu’on les observe vraiment et que l'on comprend leur écologie, on réalise tous les bénéfices qu’elles apportent. » — Une citation de Aaron Aguirre, étudiant à l'UBC

Non seulement ce sont des animaux volants très mignons, mais ils nous procurent tellement plus que leur réputation , affirme-t-il.