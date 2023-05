Une nouvelle proposition vise à dénouer l’impasse dans la pêche au crabe à T.-N.-L.

Après une rencontre entre le comité de négociation du syndicat Fish, Food & Allied Workers ( FFAW ) et l’Association des producteurs de fruits de mer (Association of Seafood Producers, ou ASP), mercredi soir, une contre-offre a été dévoilée par le syndicat.

La proposition stipule que les transformateurs paieraient un minimum de 2,20 $ pour le crabe, pour le reste de la présente saison.

On propose ensuite que le prix du crabe monte à 2,25 $ la livre dès que Urner Barry (une publication américaine qui couvre le marché des fruits de mer, de la viande rouge, du poulet, des oeufs et des protéines à base de plantes) l’établit à 5,25 $ US.

Si l’indice évalue le prix du crabe à 5,50$ US , le prix ici monterait à 2,30 $. À 5,75$ US, il passerait à 2,40 $, et à 6,00$ US, il monterait à 2,50 $.

Si le prix dépassait les 6$ US, le syndicat pourrait alors demander une réévaluation de l’entente.

Depuis l’ouverture de la pêche aux crabes des neiges le 10 avril, les pêcheurs ne sortent pas en mer, car ils jugent que le prix offert pour leurs prises est trop bas pour justifier ce que pêcher leur coûte.

Le 6 mai, les pêcheurs de crabe membres du syndicat FFAW avaient formellement rejeté une première entente de principe, qui aurait fixé le prix du crabe à un minimum de 2,20 $ la livre.

Le comité de négociation a fait tout en son pouvoir pour faire évoluer le prix du crabe , a affirmé Greg Pretty, le président du syndicat FFAW , dans une déclaration mercredi soir.

Les pêcheurs de crabe des neiges auront maintenant à accepter ou à rejeter cette nouvelle proposition. Ils doivent voter par courrier électronique d’ici 21 heures, jeudi.

Ce n’est certainement pas la situation idéale pour nos membres, et des milliers de personnes auront besoin d’aide fédérale ou provinciale, peu importe ce que nos membres décident cette semaine , a déclaré le dirigeant syndical Greg Pretty. Comparée à la précédente, la proposition d’aujourd’hui [mercredi] ne changera pas grand-chose pour beaucoup d’entreprises.