Une première pale d’éolienne géante prend la route à Gaspé

La pale a été transportée par camion sur la nouvelle route qui relie l’usine du parc industriel des Augustines et le port de Sandy Beach. Une première qui ne laisse pas le maire de Gaspé indifférent.

C’est la plus grosse pâle d’éolienne au monde à être homologuée, l’agrandissement de LM Wind Power est le plus gros chantier industriel de l’histoire de la ville de Gaspé et pour nous, à la municipalité, la route qu’on a construite pour le transport des pales, c’est le plus gros chantier municipal de l’histoire de la ville également , affirme Daniel Côté.

« Pour Gaspé, c’est un moment historique qu’on a vécu. » — Une citation de Daniel Côté, maire de Gaspé

La pale d'éolienne est arrivée à sa destination, le port de Sandy Beach, mercredi. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

La fabrication de ces pales, les plus longues fabriquées en Amérique du Nord, a débuté à l’hiver dernier.

Une route toujours en chantier

La route d’environ 6 kilomètres, qui relie le parc industriel des Augustines et le port de Sandy Beach, spécialement conçue pour le transport de ces pales, est toujours en chantier.

La route est toujours en chantier. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

C’est presque terminé. Il y avait encore une maison à déménager, ce qui a été fait [mercredi] et il reste l’asphaltage à faire également dans les prochaines semaines , indique Daniel Côté. Je n’ai pas les dates précises à l’heure où on se parle, mais c’est ce qui reste à faire.

Écoutez l’entrevue de Daniel Côté à l’émission Au coeur du monde.

Une fois les travaux complétés, la route sera ouverte à la circulation. La route restera toutefois prioritairement affectée au transport des grandes pales d’éoliennes.

Le gouvernement du Québec a versé une aide financière de 19 millions de dollars à la Ville de Gaspé pour la réalisation de ce lien routier.