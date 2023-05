L’exposition Peaux d’âmes pour émerveiller les spectateurs au Musée Pop

Les vêtements qui parfois nous protègent, parfois nous mettent dans notre meilleur, qui parfois nous étouffent, nous contraignent, je pense que c'est comme des espèces de pelures de vie, des peaux d'âmes , observe l’artiste.

Psychologue à la retraite, il a fondé en 2001 un organisme qui vient en aide aux artistes aux prises avec des troubles mentaux. Lancer sa propre pratique artistique en était la suite logique. J'ai travaillé toute ma vie avec des humains pour les aider, et maintenant, je fais des contenants d'humains , conçoit celui qui se présente désormais comme un sculpteur textile.

Les sculptures de François Bertrand sont confectionnées à partir d'objets du quotidien. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

François Bertrand glane des métaux et des objets de toutes sortes, qu’il tricote ensuite à l’aide de fils de laiton. Il s’intéresse au paradoxe entre la superbe des robes de soirée et l’objet anodin.

Enfants, on n'était pas riches à la maison. À la télévision, on regardait les films hollywoodiens avec Ginger Rogers, May West, Esther Williams. C'étaient des trésors qui entraient dans la maison. L'extravagance des paillettes et des plumes me fascinait , explique-t-il.

Si la démarche de récupération n'est pas nouvelle, le sculpteur confère aux matériaux bruts délicatesse et légèreté. Ses robes brillent sous l’éclairage du musée.

Les robes étincellent dans la salle d'exposition. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Au-delà des contenants qu’il assemble, François Bertrand veut donner vie à des personnages. Le défi pour moi, c'est de donner une âme à quelque chose qui n'en a pas. Pour moi, le plus beau compliment, c'est presque lorsqu'on oublie la robe et qu'on invente un personnage et qu'on se projette dedans.

Elles inspirent des états d'âme universels comme le deuil ou la résilience. C’est le cas de l’une des pièces centrales de l’exposition, ornée de têtes de bêtes fantastiques. Je l'ai appelée Vaincre ses dragons. On se débat avec nos propres peurs, alors souvent, c'est de les accepter et d'aller plus loin , explique son créateur.

L'oeuvre s'intitule «Vaincre ses dragons». Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Il cherche avant tout à émerveiller le public. Parce que ça ne coûte rien, ça donne beaucoup et je pense que c'est ce qui m'a sauvé. C'est ce qui rend heureux. On oublie que ça ne prend pas toute la pyrotechnie pour s'émerveiller , insiste-t-il.

Les parures exposées ont nécessité des années de travail. Ses efforts ont d’ailleurs été récompensés à plusieurs reprises, lors d’expositions dans des lieux de prestige, tels que le Musée de la Civilisation et la salle Le Diamant de Robert Lepage.